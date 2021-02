THL: Suomessa on raportoitu 435 uutta koronavirustartuntaa – kokonaismäärä nyt yli 50 000

Asukaslukuun suhteutettuna koronaviruksen ilmaantuvuus on Suomessa nyt 91,5 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden kahden viikon aikana. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Suomessa on raportoitu 435 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana tartuntoja on raportoitu 5 136, mikä on 366 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.