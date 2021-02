Yön uutiskooste: Koronamuunnos vaikeuttaa pandemian kehityksen ennakointia, Trump kutsui virkasyyteprosessia Yhdysvaltojen suurimmaksi noitavainoksi

Arvioihin vaikuttaa epidemiavaiheen lisäksi se, kuinka hyvin rajoitustoimet purevat.

Epidemian pahentumisen ja lähikuukausien tilanteen määrittää ehkä myös se, kuinka kauan virusmuunnoksen väestöleviämisvaiheeseen siirtymistä voidaan torjua. Avainasemassa on yhä suuremman joukon rokottaminen tautia vastaan, jotta laumasuoja voidaan saavuttaa.

Aurinko tervehtii mäenlaskijaa laskiaissunnuntaina

Tänään vietetään laskiaissunnuntaita, ja sitä seuraa alkavalla viikolla laskiaistiistai.

Laskiaisen perinteisiin menoihin kuuluu mäenlasku, joka tapahtuu sunnuntaina sääennusteen mukaan ympäri Suomea aurinkoisessa pakkassäässä. Laskiaisen ruokapöytään puolestaan kuuluvat erottamattomasti hernekeitto ja laskiaispullat.

Juhlalla on myös kirkolliset perinteensä. Laskiainen on kevätpaastoa ja pääsiäistä edeltävä lopputalven juhla. Kirkollisissa perinteissä 40 päivän paaston virallinen aloituspäivä on laskiaistiistaita seuraava tuhkakeskiviikko.

Laskiaissunnuntai ja laskiaistiistai eivät ole liputuspäiviä tai virallisia pyhäpäiviä.

Trump kutsui virkasyyteprosessia Yhdysvaltojen suurimmaksi noitavainoksi

Yhdysvaltojen entinen presidentti Donald Trump kutsui myöhään lauantai-iltana Suomen aikaa päättynyttä virkarikosprosessia "jälleen yhdeksi vaiheeksi Yhdysvaltojen historian suurimmassa noitavainossa". Noitavaino on sana, jota Trump käytti usein kautensa aikana kommentoidessaan itseensä kohdistunutta kritiikkiä.

Lauantaina 57 senaattoria äänesti Trumpin tuomitsemisen puolesta ja 43 sitä vastaan. Syytteen läpimeno olisi vaatinut kahden kolmasosan tuen.

Trump painotti lausunnossaan, ettei yksikään toinen Yhdysvaltojen presidentti ole käynyt läpi vastaavaa. Trumpia vastaan nostettiin kaksi virkasyytettä, mutta ne molemmat hylättiin. (Lähde: AFP)

Neljä ihmistä kuollut ebolavirukseen Guinean tasavallassa - WHO kertoo saaneensa ilmoituksen kahdesta epäillystä tapauksesta

Guinean tasavallassa neljä ihmistä on kuollut ebolavirukseen, Länsi-Afrikassa sijaitsevan valtion viranomaiset kertoivat lauantaina. Ebolakuolemat ovat ensimmäiset sitten vuoden 2016.

Viranomaisten mukaan tartunnat levisivät helmikuun alussa ebolaan kuolleen sairaanhoitajan hautajaisten yhteydessä. Guinean tasavallan viranomaiset ovat uusista tapauksista erittäin huolissaan, sillä vuosina 2013–2016 ebolaepidemiaan kuoli Länsi-Afrikassa noin 11 300 ihmistä.

Maailman terveysjärjestö WHO kertoi sunnuntaina, että se on saanut ilmoituksen kahdesta epäillystä ebolatapauksesta Guineassa.

Ebola on vakava verenvuotokuume. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan keskimäärin puolet tartunnan saaneista menehtyy. (Lähde: AFP)

Kataloniassa aluevaalit, itsenäisyysliikkeen jatkon suuntaviivat hakusessa

Kataloniassa äänestetään tänään aluevaaleissa, joiden tulos määrittelee sen, millainen on Katalonian itsenäisyysliikkeen tulevaisuus. Katalonian viranomaiset olisivat halunneet siirtää vaaleja koronapandemian vuoksi, mutta Katalonian korkein oikeus perui päätöksen.

Mielipidemittausten mukaan vaalivoitto menee Espanjaa hallitseville sosialisteille, mutta he eivät kuitenkaan saa niin paljon ääniä, että pystyisivät muodostamaan hallituksen. Avainasemassa hallitusneuvotteluissa on maltillinen itsenäisyyspuolue ERC, joka tosin saattaa tavoitella yhteistyötä sosialistien sijasta toisen itsenäisyyspuolueen JxCatin kanssa. (Lähde: AFP)

Henri Kontisen sekanelinpeli Australian avoimissa tyssäsi ensimmäiselle kierrokselle

Suomen Henri Kontisen ja hänen kazakstanilaisen parinsa Jana Shvedovan taival tyssäsi ensimmäiselle kierrokselle tenniksen Australian avointen sekanelinpelissä.

Sijoittamaton pari hävisi kuudenneksi sijoitetuille Tshekin Barbora Krejcikovalle ja Yhdysvaltojen Rajeev Ramille suoraan kahdessa erässä luvuin 6–7 (6–8), 5–7.

Miesten nelinpelistä Kontinen putosi keskiviikkona niin ikään ensimmäisellä kierroksella parinsa, Ranskan Edouard Roger-Vasselin kanssa.

Ottawa yllätti viime sekuntien maalilla, Winnipegin Vesalaiselle kauden avauspiste

Jääkiekon NHL:ssä Ottawa Senators otti vasta kauden kolmannen voittonsa, kun se kaatoi Winnipeg Jetsin vieraskaukalossa maalein 2–1.

Ottawan sankariksi nousi Brady Tkachuk, joka teki 2–1-voittomaalin vain yhdeksän sekuntia ennen ottelun päättymistä Mike Reillyn ja Connor Brownin syötöstä.

Winnipegin suomalaishyökkääjä Kristian Vesalainen sai kauden avauspisteensä, kun Mark Scheifele teki joukkueensa ainokaisen osuman Vesalaisen ja Josh Morrisseyn syötöstä.

Winnipegin suomalaispuolustaja Sami Niku ei pelannut ottelussa.

Brentfordin pelaajat eivät enää polvistu ennen pelin alkua

Englannin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla mestaruussarjassa pelaava Brentford kertoo verkkosivuillaan, etteivät joukkueen pelaajat enää jatkossa polvistu ennen ottelun alkua.

Ele on ollut osa jalkapallon rasisminvastaista kampanjaa ja erityisesti Englannissa sitä on noudatettu viime kesästä alkaen. Juuri ennen pelin alkua joukkueiden pelaajat ovat polvistuneet hetkeksi.

Brentford kertoo, että joukkueen pelaajat katsovat, ettei polvistumisella ole vaikutusta rasisminvastaisessa työssä. Sen sijaan pelaajat uskovat, että he voivat vaikuttaa rasisminvastaiseen toimintaan muilla tavoin.

Brentfordissa pelaa suomalaishyökkääjä Marcus Forss.