Tuleva viikko hellii poutaisilla pakkassäillä – jäät edelleen monin paikoin ohuita vuodenaikaan nähden

Tuleva viikko alkaa enimmäkseen poutaisessa pakkassäässä.

Alkuviikosta lunta sataa lähinnä maanantaina, jolloin idässä ja pohjoisessa liikkuu heikko lumisadealue, kertoo päivystävä meteorologi Helena Laakso Ilmatieteen laitokselta. Tiistaina ja keskiviikkona koko maahan on luvassa poutasäätä.

Pakkassäät jatkuvat koko maassa. Maanantaina maan länsiosassa pakkasta on noin 2–5 astetta, Lapissa 5–10. Idässä pakkasasteita voi olla yli kymmenen.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Tiistaina ja keskiviikkona pakkasta on päivisin noin viidestä viiteentoista astetta.

Korkeapaineen vahvistuessa varsinkin yöt kylmenevät. Mittari voi laskea öisin kylmimmillään 25 pakkasasteen paikkeille, etelässäkin pariinkymmeneen pakkasasteeseen.

Pakkaset näyttävät jatkuvan ainakin ensi viikonloppuun asti.

Lunta riittää, jäät vuodenaikaan nähden monin paikoin ohuita

Laskiaista saadaan viettää lumisissa maisemissa kautta maan. Paksuimmillaan lumipeite on tällä hetkellä Kainuun ja Koillismaan suunnalla. Eniten lunta on tällä hetkellä Puolangalla, jossa lumensyvyys on 69 senttiä. Posiolla ja Kuusamossa päästään lähes samoihin lukemiin. Lapissa lunta on puolisen metriä.

Ohuimpia lumipeitteitä löytyy Lounais-Suomesta, jossa sielläkin päästään yli 20 sentin lukemiin.

Sisävesissä jääpeite on useilla havaintoasemilla eri puolilla maata edelleen 10–20 senttiä ohuempi kuin tavanomaisesti tähän aikaan, kertoi sisävesien jäätilannetta seuraava Suomen ympäristökeskus torstaina.

Helmikuun ensimmäisissä jäänpaksuusmittauksissa Etelä-Suomessa jäänpaksuus vaihteli 20–30 sentin välillä, josta teräsjäätä oli 5–10 senttiä. Paksuimmat jäät mitattiin Lapissa, jossa jäänpaksuus vaihteli 35–65 sentin välillä.

Perämerellä rannan kiintojään paksuus vaihtelee vajaasta 20 sentistä reiluun puoleen metriin, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan. Selkämerellä ja läntisellä Suomenlahdella rannan jäiden paksuus on noin 5–20 senttiä. Itäisen Suomenlahden rannoilla jäiden paksuus vaihtelee noin 10 sentistä runsaaseen 30 senttiin.

Luonnonjäissä piilee vaaranpaikkoja

Kävelijän alla jäätä olisi hyvä olla noin kymmenen senttiä, josta ainakin osa teräsjäätä, sanoo Ilmatieteen laitoksen jääasiantuntija Jouni Vainio. Hän muistuttaa, että luonnonvesissä jäiden paksuus voi vaihdella paljon: vaikka esimerkiksi rannan tuntumassa jää olisi riittävän paksua, parinsadan metrin päässä se voikin pettää. Vaaranpaikkoja voivat olla esimerkiksi virtapaikat ja kaislikot.

– Aina olisi hyvä liikkua kaverin kanssa, eikä ihan käsi kädessä. Jos yksin liikkuu, silloin ilman muuta pitäisi olla naskalit kaulassa jäällä, Vainio muistuttaa.