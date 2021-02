Lakkautetaanko rikollisryhmä United Brotherhood? – käräjäoikeus antaa tänään tuomion viranomaisten kanteesta

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus antaa tänään päätöksensä rikollisryhmä United Brotherhoodin lakkauttamisesta. UB:n ja sen alaisuudessa toimineen Bad Unionin lakkauttamista vaativat erikoissyyttäjä ja Poliisihallitus, joiden mukaan UB:n toiminta on olennaisesti lainvastaista. Lakkauttamisvaatimusta perustellaan muun muassa ryhmän aseistautumisella ja sotilaallisella järjestäytymisellä.

Kanteen vastaaja, UB:n johtaja Tero Holopainen vastustaa lakkauttamista ja vetoaa muun muassa ryhmän reilu vuosi sitten antamaan lopettamisilmoitukseen. Puolustus kiistää myös sen, että UB:n toiminnalla olisi rikollinen tarkoitus.

Oikeudenkäynnin loppulausunnoissa erikoissyyttäjä Anna-Riikka Ruuth vetosi muun muassa siihen, että UB on aiemmin oikeuden päätöksellä todettu järjestäytyneeksi rikollisryhmäksi. Lisäksi hän huomautti, että ryhmä on aikanaan syntynyt kolmen rikollisryhmän yhdistymisestä. Poliisihallitusta oikeudenkäynnissä edustava Pekka-Matias Väisänen taas totesi, ettei UB:n lopettamisilmoituksella ole merkitystä. Hänen mukaansa juuri ennen kanteen käsittelyn alkamista annettu ilmoitus oli tarkoitushakuinen eikä tosiasiallisesta lakkaamisesta ole näyttöä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Holopaisen oikeusavustaja Ilkka Ukkosen mukaan asiassa ei ole näytetty, että toimintaa olisi lakkauttamisilmoituksen jälkeen jatkettu.

– Väitetty toiminta ei ole jatkunut, ja kantajilta puuttuu tässä asiassa oikeussuojan tarve. Tästä syystä kanne tulee hylätä, Ukkonen sanoi.

Hänen mukaansa oikeudessa kuultu keskusrikospoliisin (KRP) asiantuntija ei pystynyt esittämään todisteita näkemykselleen, että toiminta jatkuu yhä. Hän lisäsi, että vastaajapuolen on käytännössä vaikeaa todistaa, että toiminta on lakannut.

UB on ollut väliaikaisessa toimintakiellossa vuoden päivät. Toimintakielto tarkoittaa käytännössä sitä, että ryhmän toiminnan harjoittaminen voidaan katsoa rikokseksi. Esimerkiksi jengin tunnusten käyttö voi olla syy epäillä rikosta.

Käräjäoikeus katsoi aiemmin johtaja-aseman näytetyksi

Holopainen tuomittiin joulukuussa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa yhdeksän vuoden ja kahdeksan kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen muun muassa kolmesta törkeästä huumausainerikoksesta, törkeästä rahanpesusta, ampuma-aserikoksista ja ryöstöstä.

Lisäksi oikeus katsoi, että Holopainen on toiminut UB:n tosiasiallisena johtajana ainakin vuodesta 2016.

– Arvioitaessa kokonaisuutena kaikkia asiassa esitettyjä todisteita ei jää varteenotettavaa epäilystä siitä, että United Brotherhoodilla on johtaja ja että tämä johtaja on Tero Holopainen, tuomiossa sanotaan.

Oikeuden mukaan Holopaisen asema on perustunut henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, väkivallalla uhkaamiseen ja arvovaltaan, joka pohjautunee hänen pitkään historiaansa UB:ssa ja sitä edeltäneissä jengeissä. United Brotherhood perustettiin vuonna 2010, kun järjestäytyneet rikollisryhmät Rogues Gallery, Natural Born Killers (NBK) ja MORE (Me olemme rikollisten eliittiä) yhdistyivät. Holopaisella on taustaa MORE:sta ja NBK:sta.

Holopainen on sanonut eläköityneensä ryhmän toiminnasta vuoden 2018 jälkeen. Käräjäoikeus ei pitänyt tätä uskottavana. Tuomio ei ole lainvoimainen.