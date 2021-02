THL: Suomessa todettu 385 uutta koronatartuntaa

Suomessa on raportoitu 385 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisen kahden viikon aikana tartuntoja on raportoitu 5 263, mikä on 201 enemmän kuin edellisen kahden viikon aikana.

Viimeisten seitsemän päivän aikana on raportoitu 2 640 tartuntaa. Luku on 17 tapausta enemmän kuin edellisen viikon aikana. Koronaviruksen ilmaantuvuus on Suomessa kahden viime viikon ajalta 91,4 tapausta sataatuhatta asukasta kohden. Mainos alkaa Mainos päättyy Virustapauksia esiintyy tällä hetkellä suhteellisesti eniten Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, jossa ilmaantuvuus on koko maan lukuun verrattuna yli kaksinkertainen (184,4). Seuraavaksi korkeinta ilmaantuvuus on Vaasan (161,6) ja Itä-Savon (140,3) sairaanhoitopiireissä. Rauhallisin tautitilanne on Ahvenanmaalla, Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa. Koko epidemian aikana Suomessa on nyt todettu 51 047 koronatartuntaa. THL kertoo myöhemmin tänään sairaalassa hoidettavien koronapotilaiden määrästä sekä mahdollisista uusista koronavirukseen liittyvistä kuolemantapauksista. Maanantaina tautiin liittyviä kuolemia oli raportoitu Suomessa yhteensä 716. Sairaalassa oli 129 koronapotilasta, joista 21 tehohoidossa. Lisäksi THL ilmoittaa koronarokotettujen määrän. Eilen koronavirusrokotteen oli saanut Suomessa noin 210 000 ihmistä.