Kolumni: Perhepäällikön täytyy hallita vähän kaikkea

Paljon on kuitenkin päälliköitä, ja heitä, jotka pitävät itseään päällikköinä. Tautia on perhe-elämässäkin. Kotona voi olla parisuhdepäällikkö. Hän sanoo, miten asiat ovat. Piilopäällikkö tyytyy osaansa ja tuumii, että toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos.

Sitten on tietysti ruokahuoltopäällikkö. Hän voi olla sama kuin ostopäällikkö. Monitoimiosaaja taitaa myös tiskaus-, imurointi-, vessanpesu- ja vaatehuoltopäällikön hommia. Saunassa ei ole titteleitä, no, ehkä saunapäällikkö, hikinen päälliköiden päällikkö.

Joka perheessä on oltava tasa-arvopäällikkö, jotta miesten ja naisten kotihommat menevät varmasti tasan.

Vapaa-aikapäällikkökin on tarpeen. Hän päättää, mennäänkö yhdessä pesispeliin vai jääkiekkomatsiin. Tasapuolisuuden nimissä perheen kulttuuripäällikkö saa luvan mennä yksin teatteriin, konserttiin ja museoonkin.

Jos on rahahuolia, niin perheen talouspäällikkö on kultaa kalliimpi. Hän hoitaa hallintopäällikön kanssa lisää rahaa, mutta ei epämääräisiltä rosvopäälliköiltä.

Harrastushuoltopäällikkö on arvossa, kun on voideltava sukset ja rasvattava pyörän ketjut.

Jos lapsia on kuljetettava harrastuksiin, sen tekee perheen kuljetuspäällikkö. Hänhän on myös liikennepäällikkö. Hän haluaa olla liikenteessä päällikkö myös kaikille muille kulkijoille. Päälliköllä on valtaa, ja vallan käyttäminen tuntuu valtavalta.

Radiossa on musiikkipäällikkö, joka päättää, millaista räimettä ja räminää milloinkin soitetaan. Yhtä tärkeä rooli on perheen mediapäälliköllä. Pitkän matkan mediapäällikkö osaa myös kasvatuspäällikön roolit. Hän päättää muidenkin puolesta, katsotaanko telkkarista nyt BB-taloa vai Temppareita.

Perheen viestintäpäällikkö on hän, jolla on asiaa ja joka osaa puhua, mutta ei kuunnella. Sujuvasti hän esittää kuuroa ja joskus mykkääkin.

Vaalit lähestyvät, joten tarpeen on valita perheen vaalipäällikkö, ellei titteliä ole sovittu ikuiseksi. Vaalipäällikkö päättää, ketä äänestetään. Kun molemmat äänestävät samaa, ei mene ääni ainakaan hukkaan.

Sama koskee galluppäällikön vastuullista tehtävää. Itse jos kysyy ja vastaa, saa vain oikeita vastauksia. Siis, varmaa on kyselyihin vastata myös toisen puolesta.

Veikkauspäällikkö vie talouskassasta maksetut lottokupongit kioskille, ja jos voitto napsahtaa, niin rahtipäällikkö saa pitää rahat vientipalkkana. Näin roolitus on selkeämpi kuin rahojen tasajako mulle ja sulle.

Suhdetoimintapäällikkö seurustelee naapureiden kanssa, kun mökötyspäällikkö pitää seuraa jurotuspäällikölle. Joskus mökötys- ja jurotustehtäviä saattaa hoitaa sama henkilö, ja höpistä itsekseen. Kun puhuu itselleen, tulee harvoin väärinkuulluksi.

Perheen viihdepäälliköllä on vain yksi tehtävä, mutta sitäkin vaativampi. Hän isännöi kaikkia kaukosäätimiä.