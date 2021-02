EU:n rokotetoimitusten virran odotetaan kiihtyvän kesää kohti – Johnson & Johnson jätti myyntilupahakemuksensa lääkevirastoon

EU:n rokotetoimitusten virran odotetaan kiihtyvän loppukevättä ja kesää kohden, vaikka toimitusaikatauluun liittyy edelleen paljon epävarmuuksia.

Tiistaina myyntilupahakemuksensa Euroopan lääkevirastoon jätti lääkeyhtiö Johnson & Johnson. Lääkeviraston mukaan arvio rokotteesta saattaa valmistua maaliskuun puoliväliin mennessä.

EU:n myyntiluvan on tähän mennessä saanut kolme eri koronavirusrokotetta, ja Johnson & Johnsonin valmisteen on odotettu vauhdittavan EU:n rokotustahtia.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Johnson & Johnsonin koronarokote eroaa aiemmin EU-myyntiluvan saaneista rokotteista siinä, että siitä riittää yksi annos. Biontechin ja Pfizerin, Modernan sekä AstraZenecan rokotteista annetaan kustakin kaksi annosta rokotettaville.

EU on varannut yhteishankinnassaan Johnson & Johnsonin rokotteesta jopa 400 miljoonaa annosta. Uuden rokotteen toimitukset voisivat alkaa myyntiluvan hyväksymisen jälkeen.

Neuvotteluja lisäannoksista

Kaikkiaan EU on sopinut noin 2,3 miljardin rokoteannoksen ostamisesta yhteensä kuudelta eri valmistajalta. Lisäksi alustavat neuvottelut on saatu päätökseen lääkeyhtiö Novavaxin kanssa.

Neuvotteluja lisäannoksista on käynnissä, kertoi uutistoimisto Reuters maanantaina lähteisiinsä nojaten. Reutersin mukaan EU-komissio neuvottelee Modernan kanssa 150 miljoonan lisäannoksen varaamisesta. Tähän mennessä EU on sopinut Modernan kanssa 160 miljoonan annoksen ostamisesta.

Komissio ei ole vahvistunut tietoa.

Hyväksytyn rokotteen tilauksen tuplaaminen ei olisi uutta, sillä aiemmin tänä vuonna EU tuplasi tilauksensa Biontechin ja Pfizerin rokotteesta. Siitä EU oli alun perin sopinut varaavansa yhteensä 300 miljoonaa annosta, mutta tammikuun alussa komissio ilmoitti 300 miljoonasta lisäannoksesta.

Biontechin ja Pfizerin rokote oli ensimmäinen, joka sai myyntiluvan EU:ssa.

Puutteet myönnetty

Koronarokotukset aloitettiin EU-maissa joulukuun lopussa, ja alkutaival on ollut kuoppainen. Suurin ongelma on ollut rokotteiden toimituksissa, eli rokotteita on saatu EU-maihin ennakoitua vähemmän.

Samaan aikaan Britannia ja Israel ovat edenneet rokotuksissaan ketterästi.

EU-politiikkaa tarkkaan seuraavaa Politico-lehti on raportoinut, että EU:n kankeuden syynä on ollut muun muassa halu painottaa solidaarisuutta jäsenmaiden välillä. Rokotehankinnoissa on haettu edullisia hintoja, jotta kaikki EU-maat pääsisivät mukaan hankintoihin.

Komission puheenjohtaja Ursula Von der Leyen myönsi viime viikolla EU-parlamentin edessä, että etenemisessä on ollut puutteita.

– Olimme myöhässä rokotteiden hyväksymisessä, liian optimistisia tuotannon laajuudesta ja ehkä olimme liian luottavaisia siihen, että tilauksemme todella toimitettaisiin ajallaan, von der Leyen sanoi.

Kitkerintä julkista kiistelyä rokotetoimituksista EU-komissio on käynyt lääkeyhtiö AstraZenecan kanssa, sillä yhtiö ilmoitti tammikuussa, ettei se pysty toimittamaan heti niin paljoa rokotteita EU-maihin kuin mitä alun perin oli arvioitu.

Myös Moderna on ilmoittanut toimitusvaikeuksista. Komissiosta kerrottiin tiistaina odotuksissa kuitenkin olevan, että yhtiö pystyisi ottamaan toimitusviiveen kiinni maaliskuussa.

Rokotteet jaetaan väestöosuuksien mukaan

Koronarokotteita tulee tällä hetkellä Suomeen reilun 100 000 annoksen viikkotahtia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomeen on tulossa tällä viikolla 109 000 rokoteannosta, ensi viikolla 151 000 annosta ja sitä seuraavalla 107 000 annosta.

Maanantaina päivitetyn tiedon mukaan Suomeen on saapunut 367 000 koronarokoteannosta. Tuoreimpien tietojen mukaan rokotteen on saanut Suomessa reilut 216 000 ihmistä. Toisen annoksen saaneita on noin 67 000.

EU:n tilaamat rokoteannokset jaetaan jäsenmaille väestöosuuksien mukaan. Jos jotkin jäsenmaat eivät halua lunastaa täysiä osuuksiaan, muut voivat ostaa ylimääräiseksi jääneitä rokotteita oman osuutensa päälle.

Komissio ja jäsenmaat käyvät näin käytännössä jatkuvia neuvotteluja rokotteiden jakamisesta.

Suomen osuus EU:n rokotehankinnoista on 1,23 prosenttia, mutta Suomi on hankkinut itselleen muilta ylimääräiseksi jääneitä rokotteita.

Tällä tietoa Suomen osuus Biontechin ja Pfizerin rokotteesta on THL:n mukaan 6,6 miljoonaa annosta, Modernan rokotteesta 2 miljoonaa annosta ja AstraZenecan rokotteesta 3,7 miljoonaa annosta.

Johnson & Johnsonin rokotteesta Suomeen olisi tulossa 2,4 miljoonaa annosta.

Päivitystarpeita edessä

Saatavuuspulmien lisäksi koronaviruksen muunnokset lisäävät paineita rokotekilpajuoksuun.

Komission on tarkoitus esitellä keskiviikkona suuntaviivoja siitä, mitä tulisi ottaa huomioon, kun rokotteita mahdollisesti päivitetään vastaamaan paremmin koronaviruksen uusiin muunnoksiin.

Komissio on pitänyt jo etukäteen tärkeänä, että mahdollisesti päivitettävien koronarokotteiden hyväksymisprosessi etenisi nopeasti.

EU-komission tavoitteena on ollut, että 70 prosenttia EU-maiden aikuisväestöstä olisi rokotettu kesän loppuun mennessä. Von der Leyen on tarkentanut, että kesän lopulla hän tarkoittaa syyskuun 21. päivää.

Terveyskomissaari Stella Kyriakides arvioi viikonloppuna saksalaislehti Augsburger Allgemeinen haastattelussa, että EU-maat saavat käyttöönsä 700 miljoonaa rokoteannosta syyskuun loppuun mennessä, mikä riittäisi tavoitteen saavuttamiseen.