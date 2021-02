KKV: Veikkauksen edunsaajien rahoitus tulisi siirtää valtion budjettiin

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) ekonomisti Lasse Pöyryn ja tutkimusprofessori Mika Malirannan kirjoittaman raportin johtopäätös on selkeä. Veikkauksen nykyisten edunsaajien rahoitus tulisi siirtää valtion budjettiin. KKV katsoo, että rahapelihaittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen panostamista hankaloittaa sen aiheuttamat muutokset edunsaajien rahoituksessa.

KKV:n neljäs ja viimeinen rahapeliselvityksen osaraportti julkaistiin keskiviikkona. Nyt julkaistu raportti käsittelee rahapelipoliittisen ohjausjärjestelmän nykytilaa ja muutosta.

Veikkauksen edunsaajat ovat saaneet rahoituksensa rahapelituotoista, ja niiden kehitys on ollut vakaata. Samalla se on vaikeuttanut keskittymistä pelihaittojen vähentämiseen, sillä Veikkauksen on odotettu tuottavan tuloja ja tuoton on samaan aikaan odotettu kasvavan tasaisesti.

Yhtälö on ollut hankala, ja se on tunnistettu myös arpajaislain uudistuksessa. Hallituksen esityksessä kielletyn markkinoinnin listalla on maininta, jonka mukaan rahapelaamista ei saa edistää kehottamalla rahoittamaan pelaamisella yleishyödyllistä toimintaa.

Raportissa kiinnitetään huomioita myös siihen, että rahapelituottojen väheneminen ongelmapelaamiseen puuttumalla lisää todennäköisesti koko yhteiskunnan hyvinvointia. Lisäksi Veikkauksen edunsaajien rahoitus tulee turvata tai rahoituksessa tapahtuvat muutokset pitää olla ennakoitavissa.

Tavoite ehkäistä haittoja vähäisin tuottojen ja hyötyjen menetyksin

Arpajaislain uudistushanke on parhaillaan käynnissä.KKV pitää monia lain uudistuspyrkimyksiä lähtökohdiltaan hyvinä ja yleisesti ottaen oikeansuuntaisina. Uudistushankkeen tavoite- ja tahtotila on vahvistaa nykyistä Veikkauksen lakisääteistä monopoliasemaa. Raportin kirjoittajat kiinnittävät erityisesti huomiota siihen, että monopoliaseman vahvistamiseen tähtäävien toimenpiteiden tulee perustua monopolin oikeutusperusteisiin.

KKV pitää erityisen tärkeänä sitä, että monopolijärjestelmässä Veikkaukselle kertyvä kattava peli- ja pelaajadata valjastetaan pelihaittojen ehkäisyyn sekä vähentämiseen, sillä monopolin hyväksyttävyys perustuu juuri haittojen vähentämiseen. On kuitenkin epäselvää, paljonko haittoja pitäisi vähentää, jotta monopoli on hyväksyttävä. Siksi olisi löydettävä mahdollisimman tehokkaita keinoja haittojen ehkäisyyn ja samalla vähentää mahdollisimman vähän tuottojen sekä muiden hyötyjen menetyksiä.