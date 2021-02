Suomessa 548 uutta koronavirustartuntaa – virusmuunnokset leviävät kiihtyvään tahtiin Uudellamaalla

Koko epidemian aikana Suomessa on nyt todettu 51 595 koronatartuntaa. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Suomessa on raportoitu 548 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisen kahden viikon aikana tartuntoja on raportoitu 5 546, mikä on 663 enemmän kuin edellisen kahden viikon aikana.