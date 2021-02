Äärioikeistotutkinnassa ei enää epäillä törkeän rikoksen valmistelua – KRP:n mukaan suomalaismiesten ryhmässä on käyty rasistista ja jopa vallankumoukseen kiihottavaa keskustelua

Keskusrikospoliisi (KRP) ja syyttäjälaitos ovat edenneet äärioikeistoon liittyvässä tutkinnassa, jossa epäiltyjen joukossa on ollut myös poliiseja. Tutkinta tuli julki viime vuoden lopulla, mutta KRP ja syyttäjälaitos ovat olleet tähän asti asiasta hyvin vaitonaisia.

Tutkinnan keskiössä on noin kymmenen suomalaisen miehen ryhmä, jonka jäseniä yhdistää äärioikeistolainen ideologia. Ryhmä tuli KRP:n tietoon viime kesänä toisen rikostutkinnan yhteydessä.

Jutussa epäiltiin päärikoksena törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelua, mutta esitutkinnassa asiasta ei saatu riittävää näyttöä. Kokonaisuudessa on epäilty myös muun muassa ampuma-aserikoksia ja virkarikoksia, joiden osalta esitutkinta jatkuu.

Ryhmä on käynyt keskusteluja pikaviestisovelluksissa suljetuissa keskusteluryhmissä. KRP:n mukaan ryhmän sisäinen viestintä on ollut rasistista ja yhteiskuntarauhaa kyseenalaistavaa, jopa sisällissotaan tai vallankumoukseen kiihottavaa.

Ryhmässä on keskusteltu erityisesti ulkomaalaistaustaisista ihmisistä, jotka jäsenet ovat kokeneet uhaksi itsenäiselle Suomelle, KRP kertoo.

Epäiltyjen mukaan kyse oli vain epäasiallisesta keskustelusta

Esitutkinnan mukaan ryhmän jäseniä yhdistää turvallisuusala. KRP:n tutkinnanjohtajan Sanna Springaren mukaan törkeän rikoksen valmistelusta epäiltiin yhteensä yhdeksää ihmistä, jotka ovat Uudellamaalla asuvia, työssäkäyviä keski-ikäisiä suomalaisia miehiä. Osaa heistä epäillään edelleen lievemmistä rikosnimikkeistä. Tarkkaa epäiltyjen lukumäärää Springare ei kerro, koska esitutkinta on vielä kesken.

Epäiltyjen joukossa on ollut myös muutama poliisimies ja poliisissa työskentelevä henkilö. Syyttäjä-tutkinnanjohtaja Heikki Stenius ei halua ottaa kantaa siihen, kuinka monta poliisia epäiltyjen joukossa on tällä hetkellä tai missä poliisilaitoksissa he työskentelevät.

Springaren mukaan esitutkinnassa ei saatu riittävää näyttöä epäilyille, että ryhmä olisi valmistellut törkeää henkeen tai terveyteen kohdistuvaa rikosta.

– Rikoksen tunnusmerkistö on hyvin haastava. Se vaatii yksityiskohtaista suunnitelmaa, että keneen ja milloin rikosta oltaisiin kohdistamassa. Esitutkinnassa kenenkään yksittäisen ihmisen nimeä ei noussut esille. Kyse on ollut enemmänkin ryhmistä, kuten ulkomaalaiset, maahanmuuttajat ja "toisinajattelijat" ryhmän omaan ideologiaan nähden, Springare sanoi STT:lle.

Epäillyt kiistivät valmistelurikoksen esitutkinnassa. Heidän mukaansa kyse oli vain epäasiallisesta keskustelusta.

Ryhmässä hierarkia ja sovitut toimintaperiaatteet

Esitutkinnan mukaan ryhmässä on noudatettu määrättyjä toimintaperiaatteita ja hierarkiaa.

– Siellä puhuttiin muun muassa siitä, että jos jokin kriisi iskee, kuka on esimerkiksi varustevastaava ja ketkä toimivat muissa vastuutehtävissä. Sitten siellä on ollut ihan järjestyksiä siitä, että kuka saa ensimmäisenä esimerkiksi ampua, Springare kertoo.

Springaren mukaan ryhmässä ei määritelty yksityiskohtaisesti mitään tilannetta, jossa ryhmä voisi ryhtyä toimiin.

– Aika paljon se perustuu ulkomaalaisiin liittyviin tapahtumiin. Ryhmässä on verrattu esimerkiksi pakolaiskriisiä sellaiseen tilanteeseen, että se ehkä voisi lähteä toimimaan.