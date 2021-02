Eduskunnan puhemies antoi huomautuksen kansanedustaja Ano Turtiaiselle epäasiallisesta käytöksestä

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk.) on antanut huomautuksen kansanedustaja Ano Turtiaiselle tämän toiminnasta eduskunnassa.

Vehviläisen mukaan Turtiainen on käyttäytynyt epäasiallisesti varapuhemies Juho Eerolaa (ps.) kohtaan viikko sitten täysistuntosalin läheisyydessä.

Vehviläinen kertoo keskustelleensa Turtiaisen kanssa ja ilmoittaneensa tälle, että tämän käyttäytyminen on kansanedustajilta perustuslaissa edellytetyn vakaan ja arvokkaan käytöksen vastaista ja erittäin moitittavaa.

Tapauksen taustalla on eduskunnan viikon takainen täysistunto, jossa puhetta johtanut Eerola oli muistuttanut maskitta esiintyneen Turtiaisen puheenvuoron jälkeen eduskunnassa voimassa olevasta kasvomaskisuosituksesta. Turtiainen on kertonut, että hänellä on terveydelliset syyt olla käyttämättä maskia. Hän on myös ilmaissut, ettei aio käyttää visiiriä.

Iltalehden mukaan miehet olivat myöhemmin kohdanneet eduskunnan käytävällä, jossa tuohtunut Turtiainen oli moittinut Eerolan maskihuomautusta voimasanojen saattelemana. Tämän jälkeen Turtiainen oli lehden mukaan uhkaillut Eerolaa käsi nyrkkiin puristettuna.

Eerola kertoi maanantaina STT:lle, ettei ole tekemässä asiasta rikosilmoitusta.

– Minulla on aika iso toleranssi sen suhteen, minkä milloinkin koen uhkaavana, Eerola sanoi.