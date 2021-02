Kukaan eduskuntapuolueiden puheenjohtajista ei halua siirtää kuntavaaleja

Eduskuntapuolueiden puheenjohtajista kukaan ei halua siirtää kuntavaaleja. He kertoivat kannastaan yksinkertaisella käsiäänestyksellä Helsingin Sanomien järjestämässä Lasten kuntavaalipaneelissa.

Aiemmin tänään oikeuskansleri Tuomas Pöysti sanoi STT:lle, että kuntavaalien järjestämisen ajankohtaa ja mahdollista siirtämistä on pohdittava huolellisesti vielä tämän kuun puolella, sillä ratkaisut tulisi tehdä ajoissa.

Pöysti korosti, että hän itse varautuu ottamaan asiaan varsinaisesti kantaa vasta siinä vaiheessa, jos ja kun esitys vaalien siirtämisestä tulee valtioneuvoston päätettäväksi. Ensin asiasta on keskusteltava oikeusministeriön ja eduskuntapuolueiden kesken.

Periaatteellisella tasolla Pöysti näkee, että vaalien siirtämiselle voi olla perusteita.

– Vaalienhan pitää olla tasapuoliset ja mahdollistaa äänioikeutetuille lain mukaisesti mahdollisimman laajasti äänestämisen mahdollisuus. Se on perusperiaate. Toinen perusperiaate on, että vaalien siirtäminen on demokratiassa äärimmäisen poikkeuksellinen toimenpide, johon pitää ryhtyä vain hyvin painavin perustein. Nämä ovat ne kaksi periaatetta, jotka ovat vaakakupissa, sanoi Pöysti STT:lle.

Lasten kuntavaalipaneelissa kysymykset kysyivät lapset. Lasten vaalipaneeli järjestettiin Helsingissä keskustakirjasto Oodissa. Paikalla olivat puolueiden johtajat Sari Essayah (kd.), Harry Harkimo (liik.), Anna-Maja Henriksson (r.), Sanna Marin (sd.), Jussi Halla-Aho (ps.), Maria Ohisalo (vihr.), Petteri Orpo (kok.), Annika Saarikko (kesk.) sekä varapuheenjohtaja Jussi Saramo (vas.).