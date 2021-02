THL: Pääkaupunkiseudun ravintoloiden sulkeminen pohdinnassa – Suomessa saatetaan tänään raportoida lähemmäs 600 uutta tartuntaa

Ravintoloiden osalta on pohdinnassa, olisiko mahdollista sulkea ne joksikin aikaa pääkaupunkiseudulla, sanoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Taneli Puumalainen tiedotustilaisuudessa. Puumalaisen mukaan ravintoloiden sulkemisella epidemiaa saataisiin tehokkaammin hillittyä.

Uusista tartunnoista suurin osa painottuu muutamille alueille Suomessa. Erityisesti pääkaupunkialueen tartuntaluvut korostuvat, ollen selkeästi suurempia kuin muualla.

Puumalaisen mukaan Suomessa saatetaan tänään raportoida lähemmäs 600 uutta koronavirustartuntaa.

Virusmuunnokset huolestuttavat

Erityisesti koronaviruksen Britannian muunnos aiheuttaa huolta Suomessa, toteavat sosiaali- ja terveysministeriö (STM) sekä THL tiedotteessaan.

Suomessa on todettu tähän mennessä yhteensä 450 virusmuunnosta. Näistä 427 on Britanniassa havaittua muunnosta. 22 tapausta on puolestaan Etelä-Afrikan muunnosta ja yksi tapaus Brasilian muunnosta.

Valtaosa Britannian muunnostapauksista on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella. Husin alueen osuus on hieman yli 70 prosenttia todetuista virusmuunnostapauksista.