Uhrin sukupuoli halutaan rangaistuksen koventamisperusteeksi rikoslaissa

Hallitus esittää, että rikoksesta määrättävää rangaistusta voitaisiin koventaa, jos teon vaikuttimena on uhrin sukupuoli. Kuvassa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Hallitus esittää, että rikoksesta määrättävää rangaistusta voitaisiin koventaa, jos teon vaikuttimena on uhrin sukupuoli. Muutosesityksen tavoitteena on korostaa sellaisten tekojen moitittavuutta, joiden vaikuttimena on sukupuoleen perustuva viha.