Ministeri Kiuru: On vain päivien kysymys, että THL esittää koronastrategiassa siirtymistä tasolle kaksi

On vain päivien kysymys, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) esittää koronastrategiassa siirtymistä tasolle kaksi, arvioi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.).

– Nyt on ajan kysymys, koska THL tulee esittämään tasolle 2 siirtymistä. Me odotamme tätä päätöstä nyt sitten. Tämä ei taida olla enää tämän aamun jälkeen kuin päivien kysymys, Kiuru sanoi toimittajille eduskunnassa.

Koronahybridistrategian mukaisesti nyt Suomessa ollaan tasolla 1. Tasolla 2 voidaan ottaa käyttöön valtakunnallisesti tai alueellisesti lisätoimenpiteitä, kuten esimerkiksi pienentää kokoontumisrajoitusten suurinta sallittua henkilömäärää. Koko maassa voidaan myös ottaa käyttöön laajin mahdollinen etätyösuositus ja maskisuositus. Tasolla 2 peruskoulun yläluokat voivat myös siirtyä etäopetukseen.

"THL:n esittämät ravintolarajoitukset eivät mahdollisia"

Kiurun mukaan nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista THL:n esittämiä ravintoloiden toimintarajoituksia Uudellamaalla. THL esitti torstaina, että baarit ja yökerhot tulisi sulkea pääkaupunkiseudulla kokonaan seuraavan kolmen viikon ajaksi.

Ravintoloiden täysi sulkeminen onnistuisi Kiurun mukaan vasta koronastrategian tasolla kolme.

– Se vaatisi hyvin poikkeuksellisia olosuhteita yhteiskunnassa, jotta tällainen elinkeinoelämän näin vahva rajoittaminen olisi mahdollista, Kiuru sanoi.

Kiurun mukaan THL:n esityksessä unohdettiin lainsäädännön asettamat rajoitukset.

– Tässä taisi THL:lta asiantuntijaviranomaisena tulla vähän suoria kaarteita, mutta se johtui tietysti siitä, että sielläkin huoli Uudenmaan tilanteesta on vakava, Kiuru sanoi.

Kiurun mukaan Uudenmaan koronatilanne pahenee kovaa vauhtia, kun tartuntojen määrä on neljässä viikossa lähes tuplaantunut.

– Tämä kertoo myös siitä, että tämä muuntovirus, joka maailmalla jyllää, on tullut myös meille jäädäkseen, Kiuru sanoi.

"Kaikilla oma vastuunsa koronan torjunnassa"

THL esitti myös, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin alueen asukkaiden olisi vältettävä matkustamista muualle Suomeen seuraavan kolmen viikon ajan.

THL:n esitys tuli hankalaan aikaan sikäli, että Uudenmaan koulujen hiihtolomat ovat juuri alkamassa ja viikonloppuna lukuisat lapsiperheet ovat suuntaamassa lomamatkalle Lappiin ja muualle Suomeen.

Kiuru ei suoraan kehottanut hiihtolomalaisia perumaan matkojaan, mutta muistutti, että kaikilla suomalaisilla on oma vastuunsa koronaepidemian hillitsemisessä.

– Uudenmaan tilanne on menossa nyt huonompaan suuntaan. Se on tosiasia, ja jokaisella meillä on vastuumme siitä, millä tavalla me tässä tilanteessa menettelemme, Kiuru sanoi.

– Olen lähtenyt siitä, että tällaiset ilmoitukset ovat nimenomaan terveysviranomaisten tehtäviä, Kiuru jatkoi.

"Uudellamaalla tarvitaan päätöksiä"

Kiuru ei pitänyt suurena ongelmana sitä, että THL esittää suosituksia, joita ei käytännössä voida toteuttaa.

– Se on ihan selvää, että tällaisen kriisin ytimessä kun tilanne on päällä, niin toimijat toimivat, Kiuru sanoi.

Kiuru piti myönteisenä sitä, että THL kiinnitti huomionsa Uudenmaan pahenevaan tautitilanteeseen. Hän painotti, että Uudellamaalla tarvitaan päätöksiä epidemian voittamiseksi.

– Jos paikallaan maataan, niin se ei yhtään auta tällaisessa tilanteessa, Kiuru sanoi.

THL:n Salminen: Ehkä tämä on herätys

Uusista linjauksista kysyttiin myös THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salmiselta pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän tiedotustilaisuudessa.

– Ymmärrämme sen, että välittömästi ehkä ratkaisuja ei ole, mutta tämä on ehkä herätys sille, että tässä oikeasti on aukko. Hyvin monessa maassa tätä keinoa on jouduttu käyttämään ja on meidän kannalta valitettavaa, että se puuttuu Suomesta, Salminen sanoi.

Salmiselta kysyttiin myös, miksi hiihtolomamatkojen välttämistä Hus-alueelta muualle suositellaan vasta nyt.

– Jos katsotaan taaksepäin THL:n ulostuloja asian ympärillä, me olemme alusta asti sanoneet, että kannattaisi miettiä kaksi kertaa, kannattaako lähteä kotiseudun ulkopuolelle viettämään hiihtolomaa, Salminen sanoi.