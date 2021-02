Yle: THL:n johto on joutunut puhutteluun – hallitus hermostui ravintola- ja lomamatkatiedottamisesta

THL esitti tiedotustilaisuudessa, että baarit ja yökerhot tulisi sulkea pääkaupunkiseudulla kokonaan seuraavan kolmen viikon ajaksi. THL esitti myös, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin alueen asukkaiden olisi vältettävä matkustamista muualle Suomeen seuraavan kolmen viikon ajan.

Ylen tietojen mukaan sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on eilen iltapäivällä puhutellut THL:n johdon. THL:n esitys tuli yllätyksenä hallitukselle, ja sitä pidettiin harkitsemattomana.

Yle kertoo, että keskusteluun osallistuivat eilen ministeriöstä sekä kansliapäällikkö että molemmat ministerit, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.). THL:stä paikalla oli laitoksen johto pääjohtaja Markku Tervahaudan johdolla.

Julkisesti Kiuru totesi eilen, että "tässä taisi THL:ltä asiantuntijaviranomaisena tulla vähän suoria kaarteita, mutta se johtui tietysti siitä, että sielläkin huoli Uudenmaan tilanteesta on vakava". Kiuru ei pitänyt suurena ongelmana sitä, että THL esittää suosituksia, joita ei käytännössä voida toteuttaa. Hän muistutti, että nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista ravintoloiden sulkemista Uudellamaalla.

Uusista linjauksista kysyttiin myös THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salmiselta pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän tiedotustilaisuudessa.

– Ymmärrämme sen, että välittömästi ehkä ratkaisuja ei ole, mutta tämä on ehkä herätys sille, että tässä oikeasti on aukko. Hyvin monessa maassa tätä keinoa on jouduttu käyttämään ja on meidän kannalta valitettavaa, että se puuttuu Suomesta, Salminen sanoi.

THL:n esitys tuli hankalaan saumaan

THL:n esitys tuli hankalaan aikaan sikäli, että Uudenmaan koulujen hiihtolomat ovat juuri alkamassa ja viikonloppuna lukuisat lapsiperheet ovat suuntaamassa lomamatkalle Lappiin ja muualle Suomeen.

Kiuru ei suoraan kehottanut hiihtolomalaisia perumaan matkojaan, mutta muistutti, että kaikilla suomalaisilla on oma vastuunsa koronaepidemian hillitsemisessä.

Myös Salmiselta kysyttiin eilen, miksi hiihtolomamatkojen välttämistä Hus-alueelta muualle suositellaan vasta nyt.

– Jos katsotaan taaksepäin THL:n ulostuloja asian ympärillä, me olemme alusta asti sanoneet, että kannattaisi miettiä kaksi kertaa, kannattaako lähteä kotiseudun ulkopuolelle viettämään hiihtolomaa, Salminen sanoi.