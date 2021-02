Koskelan murhasta syytettyjen poikien kuuleminen aloitettiin suljettujen ovien takana, syyttäjän mukaan salaista käsittelyä perustelee alaikäisyys

Helsingin käräjäoikeudessa alkoi tänään Koskelan henkirikoksesta syytettyjen poikien kuuleminen. Murhasta syytettyjä 16–17-vuotiaita poikia kuullaan suljetuin ovin. Syy on syyttäjä Yrjö Reenilän mukaan heidän nuori ikänsä.

– Koska he ovat alle 18-vuotiaita, on ajateltu, että heidän on helpompi kertoa näistä asioista, kun salissa ei ole ylimääräisiä henkilöitä, Reenilä sanoi oikeudenkäynnin tauolla.

Kolmen tekoaikaan 16-vuotiaan pojan syytetään kohdistaneen uhriin väkivaltaa useiden tuntien ajan joulukuun 4. päivänä Helsingin Koskelan sairaala-alueella. Tekoon liittyy uhrin nöyryyttämistä eri tavoin.

Syytetyt kiistävät murhasyytteen. Kaksi koko väkivallanteon ajan paikalla ollutta poikaa myöntää teon törkeänä pahoinpitelynä ja törkeänä kuolemantuottamuksena. Välillä muualla käynyt poika katsoo syyllistyneensä pahoinpitelyyn.

Syyttäjien mukaan pojat kuitenkin tappoivat uhrin tahallaan.

– (Tahallisuus) perustuu siihen, että on ollut yhdessä tekemistä kolmen henkilön toimesta ja he ovat voineet tehdä havaintoja, mitä kukin aina uhrille tekee.

Keskiviikkona oikeudenkäynnin ensimmäisenä päivänä syytettyjen puolustusasianajajat vetosivat muun muassa siihen, että syytetyt olivat väkivaltaa tehdessään humalassa. Reenilä sanoo, että humalatilalla ei ole merkitystä tahallisuuden arvioinnissa.

– Ei se vaikuta, jos päihtymys on itse aiheutettu.

Reenilä ei kommentoi, ovatko syytetyt katuneet tekoaan. Hänen mukaansa edelleenkään ei ole selvinnyt, miksi kolmikko on kohdistanut väkivaltaa ikätoveriinsa. Motiivin puuttuminen on yksi syy, miksi syyttäjä vaatii vastaajille mielentilatutkimusta.

– Kun tekonimike on murha ja on käytetty pitkäkestoista väkivaltaa, jossa on ollut useita tekijöitä ja tekovälineitä, eikä oikein pystytä selittämään, miksi näin on tehty.

Silminnäkijä näki pojan maassa

Oikeudenkäynnissä kuultiin perjantaiaamupäivällä yleisön läsnä ollessa kahta todistajaa. Kumpikin naisista oli ollut Koskelan sairaala-alueella noin kello kahdeksan aikaan illalla. Toinen kertoi havainneensa tuolloin kolme poikaa, joista yksi oli maassa istumassa. Hän sanoi huutaneensa pojille, että mitä tapahtuu, ja että pojat vastasivat kaiken olevan hyvin ja kehottivat naista menemään pois.

Nainen sanoi soittaneensa siskolleen, jotta tämä tulisi läheisestä talosta ulos arvioimaan hänen kanssaan tilannetta. Todistaja sanoi, ettei pienikokoisena naisena uskaltanut mennä poikien luokse. Naisen mukaan hänen ja poikien välissä oli aita ja noin 30 metriä.

Naisen mukaan siskon tultua paikalle he seurasivat poikien toimintaa. Pojat keräsivät kaljansa ja kaksi lähti taluttamaan kolmatta poikaa kauemmas. Naisen mukaan näytti siltä, kuin kaksi muuta olisi tukenut humaltunutta kaveriaan.

– Tuli olo, että he yrittävät auttaa häntä, nainen sanoi.

Toinen silminnäkijä näki pojat hetkeä myöhemmin kävelemässä. Hän kertoi kiinnittäneensä huomiota viimeisenä tulleeseen poikaan.

– Oli huonossa kunnossa, liikkuminen oli epävakaata ja horjuvaa, nainen sanoi.

– Tuli huonossa ryhdissä ja hoippuen.

Naisen mukaan hän ajatteli tuolloin pojan olleen vain todella humalassa.

Uhrille juotettiin väkisin viinaa

Syytteiden käsittely alkoi keskiviikkona, jolloin syyttäjä kertoi uhrin tulleen sairaala-alueelle yhden syytetyn syntymäpäivän takia. Tekijät olivat kuitenkin suunnitelleet jo ennakkoon juottavansa tälle vahvaa alkoholia ja pahoinpitelevänsä tämän, syyttäjä sanoi. Uhria juotettiin syyttäjän mukaan väkisin.

Väkivaltaa tehtiin useassa eri paikassa. Syyttäjä sanoi, että kun loppuvaiheessa uhri ei enää pystynyt kävelemään, tekijät kantoivat tämän puistossa olleen lavarakennelman luokse ja jatkoivat väkivaltaa.

Syyttäjän mukaan väkivallanteon jälkeen syytetyt poistuivat ja jättivät tiedottoman uhrin maahan makaamaan. Syytetyistä kaksi palasi seuraavana päivänä paikalle. Sen sijaan, että pojat olisivat ilmoittaneet uhrin kuolemasta, he syyttäjän mukaan siivosivat paikkaa ja keskustelivat ruumiin hävittämisestä.

Syyttäjä: Tekijät oikeuttivat väkivallan "leikillä"

Uhriin kohdistettiin syyttäjän mukaan väkivaltaa jo ennen henkirikosta kolmella kerralla marraskuussa. Syytetyt leikkivät henkirikoksen tapahtumapaikalla "rankaisuleikkiä", jossa uhria syyttäjän mukaan pahoinpideltiin esimerkiksi sillä verukkeella, että tämä metelöi tai läikytti kaljaa.

Syyttäjä ja uhrin omaisia edustava oikeusavustaja sanoivat keskiviikkona, että uhri oli alisteisessa asemassa syytettyihin nähden. Uhri oli luonteeltaan kiltti, luottavainen ja hiljainen. Oikeussalissa todisteena näytetyillä, syytettyjen kuvaamilla videoilla näkyy, kuinka uhri ei väistä tai estele lyöntejä. Uhri esimerkiksi antaa syytetyn ottaa itseltään silmälasit pois ennen lyöntiä.

Poliisi on aiemmin kertonut uhrin huoltajien suostumuksella, että surmattu poika oli lastensuojelun asiakas ja hänet oli sijoitettu asumaan kodin ulkopuolelle.