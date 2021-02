Suomessa on raportoitu 632 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana tartuntoja on raportoitu 6 023, mikä on 1 095 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Suomessa on todettu tähän mennessä kaikkiaan 53 285 koronatartuntaa. Viruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemia on perjantain tietojen mukaan 726.