Saramo MTV:llä: Osa kunnista joutuu palauttamaan valtion antamia opetuksen koronatukia

Tuen ehtoihin on kirjattu, että opetusalan henkilöstöä ei lomauteta, tai tuki peritään takaisin.

Saramo sanoo MTV:n Uutisextrassa, että ainakin joissakin kunnissa näyttää toimitun väärin. Hän ei ota kantaa siihen, kuinka moni kunta joutuu opettajien lomautusten takia palauttamaan tukirahaa valtiolle. Monet kunnat ovat jo itsekin havahtuneet siihen, että valtiolta tullut rahoitus voi olla uhattuna.

Lisäksi jotkut kunnista ovat käyttäneet tukea niin, että sen nojalla on tehty leikkauksia opetuksen perusrahoituksesta. Näin on tehty esimerkiksi pääkaupungissa, vaikka se ei opettajia lomauttanutkaan.

– Helsinki perusteli budjetissaan, että kun he saavat valtiolta rahaa, niin he leikkaavat muualta koulutuksesta, ja se on kyllä todella väärin, Saramo paheksui.