Isokokoinen berninpaimenkoira pelastettiin avannosta Paraisten edustalla – koira haastoi pelastajiaan leikkiin heti operaation jälkeen

Pelastuslaitoksen pintapelastaja pelasti lauantaina aamupäivällä isokokoisen berninpaimenkoiran avannosta Paraisten edustalla Varsinais-Suomessa. Pelastajat saivat painavan koiran ylös vedestä nopeasti, eikä eläin loukkaantunut tilanteessa, Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta kerrottiin.

– Koira oli niin isokokoinen, että se vaati aivan konkreettisesti pelastajan menemisen veteen. Vettä tuolla kohdalla on parin kolmen metrin verran. Kun noin ison koiran turkki on läpimärkä, koirahan painaa todella paljon, päivystävä paloesimies Tarmo Katajamaa kertoi STT:lle.

Hän ei itse ollut mukana pelastustilanteessa, mutta oli käynyt tilanteen läpi paikalla olleen Paraisten yksikön kanssa.

Koiran omistaja oli ollut hieman ennen kello yhtätoista kävelemässä koiransa kanssa Valoniemen rannalla, mistä koira oli juossut jäälle. Parinkymmenen metrin päässä rannasta jää oli pettänyt koiran alta, ja omistaja oli soittanut hätäkeskukseen. Pelastusyksikkö oli paikalla noin viidessä minuutissa.

– Koira oli vedessä varmaan kaikkiaan noin varttitunnin verran, Katajamaa arveli.

"Jäät ovat nyt petollisia"

Katajamaan mukaan koira oli ollut pinnalle päästyään hyvässä kunnossa.

– Koira oli ollut oikein virkeällä ja leikkisällä päällä ja haastanut pelastajia leikkiinkin saman tien. Omistaja oli tietenkin todella helpottunut, että koira saatiin noin nopeasti pois vedestä.

Tämän perusteella voi päätellä, että erityisesti ihmisten kannattaa pysytellä poissa Paraisten rantojen jäiltä.

– Kyllä varmasti kannattaa ihan ympäri koko Varsinais-Suomea, ellei ole ihan merkittyä talvireittiä. Jäät ovat nyt petollisia, varsinkin, kun sää vielä tästä lauhtuu.

Samoilla alueilla vajosi pari viikkoa sitten jäihin useitakin metsäpeuroja.

– Jäätilanne on täällä hyvin vaihteleva. Välillä on todella vahvaa, mutta juuri tuo kohta Paraisilla on sellainen, että siinä on ollut sulaa pitkin talveakin, Katajamaa summasi.