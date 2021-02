Helsingin keskustassa suurehko vesivahinko vanhassa kerrostalossa – vettä tulvi kolmeen arvoasuntoon, liiketilaan ja kellariin

Helsingin pelastuslaitoksen päivystävän palomestarin Toni Fohlinin mukaan kerrostalossa oli mennyt rikki päävesiputki, minkä seurauksena vedet olivat tulleet sisään kolmeen asuntoon, yhteen liiketilaan ja rakennuksen kellariin.

Fohlinin mukaan asunnot kärsivät näistä suurimman vahingon. Kyse on vanhasta talosta ja arvoasunnoista. Fohlin arvioi rakennuksen olevan rakennettu 1920-luvulla.

– Ne on vanhoja ja niissä on vanhat rakenteet ja kastuessaan niissä on aika isot vahingot, hän kertoo STT:lle sunnuntaina alkuyöstä kello yhden jälkeen.

Fohlinin mukaan lauantaisen vesivahingon suuruinen vaurio aiheuttaa näin vanhassa talossa yleensä useita kuukausia kestävän saneerauksen.

Asunnoissa oli ollut vahingon sattuessa asukkaita, jotka joutuivat lähtemään evakkoon. Asunnot ovat palomestarin mukaan menneet vesivahingon vuoksi asumiskelvottomiksi.

– Jos asunto on ihan läpimärkä ja tulee vettä katosta solkenaan, niin eihän se mihinkään kuivu. Kyllähän sieltä joutuu evakkoon lähtemään, hän kuvailee.

Vuoto oli saatu alkuyöhön mennessä tukittua ja paikalle oli saapunut myös jälkivahingontorjuntayritys. Pelastuslaitos oli alkuyöstä poistumassa paikalta.

Tyypillinen tilanne pakkasten hellittäessä

Fohlinin mukaan vastaavanlaisia vahinkoja sattuu tavallisesti pakkasten lauhtuessa, muttei osaa sanoa suorilta, kuinka paljon niitä olisi tuoreeltaan ollut.

– Pakkasten jäljiltä tyypillinen tilanne. Ollut pakkasia ja nyt lauhtuu, niin putket paukkuu rikki, hän kertoo.

Kovan pakkasen ja pitkän pakkasjakson myötä vesiputki voi päästä jäätymään. Mitä kylmempää jää on, sitä enemmän se kutistuu. Kun sää puolestaan lauhtuu ja ilma lämpenee, pääsee myös putken sisälle kertynyt jäämassa laajenemaan.

– Jää lämpölaajenee, kun se lämpiää juuri ennen sulamista. Kun jää lämpölaajenee, se helposti rikkoo metallisen putken, Fohlin kertoo.

Palomestarin mukaan varsinkin vanhoissa rakennuksissa ja pientaloissa on tyypillistä, että suojaamattomat putket pääsevät jäätymään.

Lönnrotinkadulla putken jäätymistä ei ollut heti huomattu sen takia, että kyseessä oli linjaston päätösputki.

– Siellä on kulkenut vesi asuntoihin, mutta se oli jäätynyt siitä, mihin se linjasto päättyi, ja siitä se myös hajosi, Fohlin tarkentaa.

Fohlinin mukaan rikkoutuneesta putkesta oli räjähtänyt kokonaan irti paloventtiili.