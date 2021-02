Kolumni: Haussa sankarikissa - tai ainakin myyristä tykkäävä kotikatti

Minulla on aina ollut aavistus, että kissoilla on niin selitettävissä olevia kuin selittämättömiä kykyjä aistia meille havaitsematonta maailmaa. Tarjolla on tarkkoja neniä vahinkojen ja tautien ennakointiin, kunhan osaamme vain hyödyntää niitä lemmikkiemme ehdoilla.