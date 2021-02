Hiihtolomille etelästä lähtevillä kehno ajokeli – jalankulkijoilla kaatumisvaara

Hiihtolomalle Etelä-Suomesta pohjoisen suuntaan ajavien on syytä autoilla hyvin varovaisesti tänään. Ajokeli on laajalti erittäin huono, varoitti Ilmatieteen laitos.

Liikennesää on vaarallinen alueella Uudeltamaalta Pohjanmaan maakuntaan asti. Normaalissa kelissä voi hiihtolomille ajella tänään vain Kainuussa, Koillismaalla ja Lapissa.

Myös jalankulkusää on osassa maata vaarallinen. Kaatumisriski on iso Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa. Myös Varsinais-Suomessa on syytä askeltaa ulkosalla melko varovasti.

Tänään ollaan koko Manner-Suomessa pakkasella. Etelässä pakkasasteita on muutamia, pohjoisessa enimmillään noin 20.

Osassa maata sataa vielä aamulla lunta. Suomeen on myös saapumassa uusia lumisateita, mutta niitä saataneen vasta tiistaina.