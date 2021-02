"Rahat käytetään hyviin uniin" – työpöytien ja -tuolien lisäksi ihmiset sijoittavat nyt myös sänkyihin

Korona-aika on lisännyt ihmisten kotona viettämää aikaa, ja tämä näkyy piristysruiskeena huonekalukaupassa. Etätyöt ovat lisänneet kotitoimiston tuotteiden menekkiä, mutta nyt on haluttu panostaa myös nukkumiseen.

– Ihmiset hakevat sänkyjä kivijalasta ja haluavat investoida niihin. Ja entistä arvokkaampiin, kertoo Iskun operatiivinen johtaja Mikko Kuuppo.

Hän arvelee, että kun etätöiden takia työmatkat ovat monilla jääneet pois, omaa aikaa jää enemmän ja nukkumaan mennään aikaisemmin.

Panostuksen nukkumiseen on havainnut myös Indoor Groupin kaupallinen johtaja Anna Seppälä.

– Rahat käytetään hyviin uniin. Kun rahaa jää mahdollisesti matkustamisesta ja muutenkin liikkuvuutta on rajoitettu, niin halutaan ehkä satsata hyvään nukkumiseen.

Indoor Group on Askon ja Sotkan emoyhtiö.

Työpöytiä ja -tuoleja sekä kirjahyllyjä, joissa integroitu työpiste

Korona on lisännyt tietenkin myös etätöissä tarvittavien huonekalujen myyntiä.

– Nyt näkyy se, että ihmiset ovat kotona ja tekevät siellä töitä, vahvistaa kehityspäällikkö Iiris Hollo Lundiasta.

Hänen mukaansa Lundiassa on korona-aikana suunniteltu paljon aika isojakin kirjahyllyjä, joihin on tehty integroitu työpiste.

Kodeissa työpisteiden halutaan Hollon mukaan sulautuvan kalusteeseen, jolloin ne voidaan pitää aika huomaamattomina.

– Meillä on ulkonevia tasoja ja laskuovia. Näitä on mennyt runsaasti enemmän juuri sen takia, ettei ole haluttu vain työpöytää. On haluttu, että huonekalu on jotain muutakin kuin vain työpiste.

Hollo arvelee, että koska asunnot ovat tätä nykyä vähän pienempiä, huonekalunkin pitää olla monipuolisempi.

– Kaikkiin asuntoihin ei mahdu nykyään enää pelkkää työpöytää, vaan kalusteen pitää pystyä mahdollistamaan erilaisia käyttötarkoituksia.

Kotitoimiston tuotteiden myynnin kasvun vahvistavat myös Seppälä ja Kuuppo.

Aluksi etätöissä saatettiin Kuupon mukaan tyytyä keittiön pöytään ja kovaan jakkaraan. Kun huomattiin, ettei korona menekään ohi kovin pian, etätyöpisteiden myynti on ollut tasaisessa kasvussa.

– Nyt menee korkeussäädettäviä pöytiä, seisontamattoja ja erilaisia työtuoleja, Kuuppo sanoo.

Korona venyttänyt joissakin tapauksissa huonekalujen toimitusaikoja

Korona on vaikuttanut Lundialla huonekalujen toimitusaikoihin, koska myynti räjähti Hollon mukaan isosti kasvuun.

– Tämän takia toimitusaikamme ovat pitkittyneet. Sen sijaan toimittajien toimitusajat eivät ole koronan takia pitkittyneet, koska suurin osa toimittajistamme on Suomessa, Hollo sanoo.

Joku tuote on hänen mukaansa saattanut loppua siksi, että sitä on myyty niin paljon.

Normitoimitusaika Lundialla on 1–2 viikkoa, tällä hetkellä 2–4 viikkoa.

Indoor Groupin Anna Seppälän mukaan huonekalujen toimitusajat ovat pidentyneet osittain kysynnän kasvun takia, mutta osittain siksi, että tietyistä raaka-aineista on ollut pulaa. Jossain vaiheessa pulaa on ollut esimerkiksi vaahtomuovista, metalliosista, lastulevyistä ja puutarvikkeista.

– Tuntuu, että kun yksi raaka-aine saadaan kuntoon, niin sitten tulee seuraava.

Tällä hetkellä Kiinassa merikontit ovat Seppälän mukaan kortilla.

– Tämä tarkoittaa sitä, että toimitukset viivästyvät. Ja nyt kun kontteja on saatu, Euroopan satamat ovat aika täynnä, Seppälä kertoo.