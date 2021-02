Yön uutiskooste: Tartuntatautilain muutokset tulevat voimaan, EU-ulkoministerit kokoontuvat Brysselissä

Tähän asti näin on voitu tehdä vain kuntien omissa tiloissa.

Lakimuutokset koskevat myös ryhmäharrastustoimintaan käytettyjä tiloja sekä huvipuistoja, sisäleikkipuistoja ja eläintarhojen sisätiloja.

Muutokset eivät koske esimerkiksi hiihto- ja laskettelukeskuksia tai eläintarhojen ulkotiloja.

Pirkanmaan käräjäoikeuden istunnot Liberiassa alkavat tällä viikolla

Viime viikolla Länsi-Afrikan Liberiaan matkustanut Pirkanmaan käräjäoikeus alkaa tällä viikolla kuulla todistajia Liberian sotarikossyytteisiin liittyvässä oikeudenkäynnissä.

Käräjäoikeuden vierailu Liberiassa ja Sierra Leonessa kestää pitkälle kevääseen. Todistajia kuullaan paikan päällä yhteensä useita kymmeniä.

Tampereelle yli kymmenen vuotta sitten muuttanutta sierraleonelaismiestä syytetään murhista, törkeistä raiskauksista, törkeästä sodankäyntirikoksesta ja törkeästä ihmisoikeuksien loukkaamisesta poikkeuksellisissa oloissa. Hän päätyi Suomeen suostuttuaan todistamaan sodan julmuuksia käsitelleessä erityistuomioistuimessa. Epäilty kiistää syytteet.

Loviisassa tulipalo tuhosi kerrostaloasunnon ja tappoi koiran - naapuri pelasti asukkaan parvekkeelta

Uudellamaalla Loviisassa kerrostalossa riehunut tulipalo tuhosi asunnon, mutta naapuri sai pelastettua huoneiston asukkaan parvekkeen kautta, kertoo Itä-Uudenmaan pelastuslaitos. Päivystävän palomestarin mukaan asukas loukkaantui tulipalossa lievästi ja on sairaalahoidossa, mutta hänellä ei ole hengenvaaraa.

Rakennuspalon seurauksena kuoli yksi koira. Menehtynyt lemmikkieläin ja palosta pelastunut asukas olivat huoneiston ainoat asukit.

Viereiset asunnot kärsivät jonkin verran savuvahinkoja. Myöhään lauantaina syttynyt palo ei päässyt kuitenkaan leviämään viereisiin asuntoihin, vaikka liekit löivät ikkunasta pelastuslaitoksen saapuessa paikalle.

Pelastuslaitos sammutti palon.

Hiihtolomille etelästä lähtevillä kehno ajokeli - jalankulkijoilla kaatumisvaara

Hiihtolomalle Etelä-Suomesta pohjoisen suuntaan ajavien on syytä autoilla hyvin varovaisesti tänään. Ajokeli on laajalti erittäin huono, varoitti Ilmatieteen laitos.

Liikennesää on vaarallinen alueella Uudeltamaalta Pohjanmaan maakuntaan asti. Normaalissa kelissä voi hiihtolomille ajella tänään vain Kainuussa, Koillismaalla ja Lapissa.

Myös jalankulkusää on osassa maata vaarallinen. Kaatumisriski on iso Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa. Myös Varsinais-Suomessa on syytä askeltaa ulkosalla melko varovasti.

EU-ulkoministerit koolla Brysselissä - odotuksissa poliittinen sopu uusista Venäjä-pakotteista

EU-maiden ulkoministerit kokoontuvat tänään Brysseliin keskustelemaan Euroopan unionin ja Venäjän suhteista. Kokouksen alla on ennakoitu, että ulkoministerit saavuttaisivat poliittisen yhteisymmärryksen uusista Venäjän vastaisista pakotteista.

Pakotteilla vastattaisiin siihen, että Venäjä on jättänyt kunnioittamatta kansalais- ja ihmisoikeuksia. EU-maat ovat muun muassa tuominneet oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin vangitsemisen.

Barcelonassa mielenosoittajat ottivat jälleen yhteen poliisin kanssa - protestointi edellispäiviä rauhallisempaa

Espanjassa mielenosoittajat ovat ottaneet jälleen yhteen poliisin kanssa Barcelonassa. Mielenilmauksia rap-artisti Pablo Haselin vapauttamiseksi on järjestetty sunnuntain jälkeen jo kuutena perättäisenä iltana.

Ryhmä naamioihin sonnustautuneita mielenosoittajia heitteli Barcelonan poliisilaitosta vartioivia poliiseja kohti muun muassa pulloja ja ilotulitteita. Sunnuntaina protestointi oli kuitenkin rauhallisempaa kuin edellispäivinä.

Hasel tuomittiin yhdeksäksi kuukaudeksi vankeuteen muun muassa monarkiaa halventavista ja terrorismia ihannoivista lyriikoista sekä sosiaalisen median viesteistä. Tuomiota on arvosteltu laajalti sanavapauden polkemisena. (Lähde: AFP)

Yhdysvaltain ilmailuviranomainen vaatii lisätarkastuksia osaan Boeingin koneista lauantaisen onnettomuuden jälkeen

Yhdysvaltain ilmailuviranomainen FAA on määrännyt, että osaan Boeingin 777 -konetyypin lentokoneista tulisi tehdä ylimääräisiä tarkastuksia.

FAA antoi määräyksen päivä sen jälkeen, kun United Airlinesin lentokoneeseen tuli pian Coloradosta Denverin kansainväliseltä lentokentältä lähtemisen jälkeen moottorivika ja koneesta satoi osia esikaupunkialueelle.

United Airlines kertoo Twitterissä lopettavansa väliaikaisesti lentämisen yhteensä 24:llä Boeing 777 -konetyypin lentokoneella, joissa on sama Pratt & Whitneyn 4000-sarjan moottori kuin onnettomuuskoneessa.

Myös FAA:n johtajan Twitterissä ilmoittama päätös lisätarkastuksista koskee koneita, joista löytyy samainen Pratt & Whitneyn moottori. (Lähde: AFP)

Texasilaiset ovat saaneet talvimyrskyn vuoksi tuhansien dollarien sähkölaskuja

Yhdysvalloissa texasilaisviranomaiset ovat saaneet vihaista palautetta osavaltion asukkailta, joista moni on saanut tuhansien dollarien suuruisia sähkölaskuja osavaltiota kurittaneen talvimyrskyn vuoksi.

Maan etelä- ja keskiosissa viime viikolla riehuneen myrskyn vuoksi yli 70 ihmisen arvioidaan kuolleen. Myrsky on aiheuttanut laajoja sähkökatkoja ja vielä sunnuntaina miljoonat texasilaiset olivat myös vailla puhdasta juomavettä.

Houstonin pormestarin Sylvester Turnerin mukaan kaikki tällä viikolla tapahtunut olisi ollut ennustettavissa ja estettävissä. Turnerin mukaan on ollut pitkään selvää, että Texasin itsenäinen sähköverkko on haavoittuvainen äärimmäisen sään edessä. (Lähde: AFP)

Kansalaisoikeusjohtaja Malcolm X:n perhe vaatii murhatutkinnan avaamista uudelleen

Yhdysvalloissa vuonna 1965 surmatun kansalaisoikeusjohtaja Malcolm X:n tyttäret ovat vaatineet julkisesti isänsä murhan tutkinnan avaamista uudelleen.

Vaatimus perustuu edesmenneen newyorkilaispoliisi Raymond Woodin kirjoittamaan kirjeeseen, jossa hän väittää New Yorkin poliisilaitoksen ja liittovaltion poliisi FBI:n osallistuneen murhan järjestämiseen pidättämällä Malcolm X:n kaksi henkivartijaa ennen tapahtumaa.

Kolme asemiestä surmasi Malcolm X:n puhetilaisuudessa New Yorkissa vuoden 1965 helmikuussa, tarkalleen 55 vuotta sitten sunnuntaina. Murhasta tuomittiin kolme Malcolm X:n taaksensa jättämän Nation of Islam -järjestön jäsentä. (Lähde: AFP)

Washington taltutti New Jerseyn - Vatanen ei päässyt pisteille

Jääkiekon NHL:n päivän avausottelussa Washington Capitals päihitti vierailemaan tulleen New Jersey Devilsin 4–3. Vääntö oli tasaista loppumetreille asti, sillä avauserässä johtoon nousi New Jersey ennen kymmenettä peliminuuttia lyödyllä maalilla.

Kakkoserässä molemmat joukkueet tekivät maalin, ja vasta kolmannessa erässä Washington läimi maaliin peräti kolme kiekkoa New Jerseyn saaliiksi jäädessä vain yksi. New Jerseyn paholaisten paidassa hieman päälle 16 minuuttia jäillä pelanneen Sami Vatasen, 29, haaviin ei tällä kertaa kertynyt yhtään pisteitä, rangaistusminuutteja tosin kaksi.