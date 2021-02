Turussa 18-vuotiaan naisen sieppaamisesta epäilty mies on saattanut seurata naisia jo aiemmin – poliisi pyytää havaintoja

Lounais-Suomen poliisi epäilee, että 18-vuotiaan naisen törkeästä vapaudenriistosta epäilty mies on seurannut naisia autollaan jo aiemmin. Poliisi pyytää havaintoja hopeanharmaalla Opelilla liikkuneesta viisikymppisestä miehestä.

Miehen epäillään seuranneen naisia marraskuussa Turussa erityisesti Halisten, Ylioppilaskylän ja Nummenmäen alueilla.

– Havaintoja pyydetään niin marraskuulta kuin myös ajalta ennen sitä tai sen jälkeen – mahdollisesti vuosien ajalta. Kaikkia tarkkailun, seurailun tai mahdollisen lähestymisen kohteeksi joutuneita henkilöitä pyydetään ottamaan yhteyttä poliisiin. Myös muut havainnot miehen toiminnasta ja auton liikkeistä ovat toivottuja, poliisi sanoo tiedotteessa.

Poliisin mukaan epäilty on noin 180-senttinen kantasuomalainen mies, jolla on vaaleahko, korviin ylettyvä tukka. Mies on roteva, vatsakas ja hän on saattanut käyttää silmälaseja tai aurinkolaseja, poliisi sanoo.

Mies vangittiin tammikuussa todennäköisin syin epäiltynä muun muassa 18-vuotiaan naisen törkeästä vapaudenriistosta. Nainen oli lähtenyt lauantain 7. marraskuuta ja sunnuntain 8. marraskuuta välisenä yönä puoli yhden aikaan kävelemään Turun ylioppilaskylästä kohti Kohmon kaupunginosaa, kun hän katosi. Nainen löytyi kolme päivää katoamisensa jälkeen.

Mahdolliset tiedot ja havainnot sekä muut miehen toimintaan ja auton liikkeisiin liittyvät vihjeet voi ilmoittaa poliisin vihjesähköpostiin osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .