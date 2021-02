Yön uutiskooste: Hypo ennakoi asuntojen hintojen nousevan 1,5 prosenttia, varustamot alkavat vaatia koronatodistuksia

Asuntoluotottaja Hypo ennustaa, että tästä vuodesta tulee asuntomarkkinoilla vauhdikas. Kun talous ja työllisyys toipuvat koronarokotteen tuella, on vuodelle odotettavissa 1,5 prosentin nousu asuntojen hintoihin.

Pääkaupunkiseudulle Hypo odottaa vielä kovempaa, neljän prosentin nousutahtia. Alueen asuntohintojen nousutahdista on tulossa kovin yli kymmeneen vuoteen.

Ensi vuonna koko maan hintakehitys kääntyy miinukselle. Iso osa maasta jatkaa silloin jo pitkään kestänyttä hintojen luisua.

Finnwatch: Teräsyhtiö Outokumpu on myötävaikuttanut ihmisoikeuksien loukkaamiseen

Teräsyhtiö Outokumpu on vuosia ostanut raaka-aineita Brasiliasta huonomaineiselta kaivosyhtiö Valelta, joka on vastuussa muun muassa alkuperäiskansalle tärkeän joen saastuttamisesta, esittää Finnwatch raportissaan. Finnwatchin mukaan Outokumpu on myötävaikuttanut alkuperäiskansan ihmisoikeuksien loukkaamiseen, kun se ei ole edellyttänyt ihmisoikeuksien noudattamista alihankintaketjussaan.

Finnwatch peräänkuuluttaa, että Outokumpu sitoutuu YK:n periaatteisiin ja käynnistää huolellisuusvelvoiteprosessin. Myös Outokummun valtio-omistaja Solidium saa moitteet siitä, ettei omistajaohjauspolitiikan linjauksia ole viety aktiivisesti täytäntöön.

Järjestöjen raportti: Jopa kolmasosa makean veden kalalajeista vaarassa kuolla sukupuuttoon

Tuoreen raportin mukaan jopa kolmasosa makean veden kalalajeista on vaarassa kuolla sukupuuttoon, vaikka ne ovat elintärkeitä monille maailman ihmisille, talouksille ja ekosysteemeille.

Tiedot käyvät ilmi ympäristöjärjestö WWF:n ja 15 muun järjestön yhteisestä World’s Forgotten Fishes -raportista.

Kalojen elinedellytykset sivuutetaan raportin mukaan säännönmukaisesti päätöksenteossa. Suomessa tämä näkyy etenkin vaelluskalojen uhanalaistumisena.

Makeissa vesissä elää hieman yli puolet maailman kaikista kalalajeista, vaikka virtavedet, järvet ja kosteikot kattavat ainoastaan yhden prosentin maapallon pinta-alasta.

Varustamot alkavat vaatia koronatodistuksia

Varustamot edellyttävät tästä päivästä alkaen ulkomailta saapuvilta matkustajilta todistusta negatiivisesta koronatestistä tai sairastetusta taudista. Vaatimus koskee näin ollen myös kotimaahan palaavia Suomen kansalaisia.

Vaatimus koskee yli 12-vuotiaita matkustajia. Todistusta ei edellytetä risteilymatkustajilta, jotka ovat pysyneet koko ajan laivassa.

Koronatestin voi ottaa aikaisintaan 72 tuntia ennen matkaa, jotta sen tulos kelpaa laivaan pääsyksi.

Pirkanmaan käräjäoikeuden istunnot Liberiassa alkavat tänään

Pirkanmaan käräjäoikeus aloittaa tänään todistajien kuulemiset Liberian sotarikossyytteisiin liittyvässä oikeudenkäynnissä. Käräjäistunnot järjestetään Liberian pääkaupungissa Monroviassa, ja myöhemmin oikeus matkustaa vielä naapurimaahan Sierra Leoneen.

Todistajia kuullaan yhteensä useita kymmeniä.

Tampereelle yli kymmenen vuotta sitten muuttanutta sierraleonelaismiestä syytetään murhista, törkeistä raiskauksista, törkeästä sodankäyntirikoksesta ja törkeästä ihmisoikeuksien loukkaamisesta poikkeuksellisissa oloissa. Epäilty kiistää syytteet.

Matkan jälkeen käsittelyn on määrä jatkua Tampereella toukokuussa. Tuomio annetaan ensi syksynä.

Perussuomalaisten vaalipäällikköön kohdistuneen epäillyn murhayrityksen oikeudenkäynti alkaa

Keski-Suomen käräjäoikeudessa alkaa tänään oikeudenkäynti perussuomalaisten vaalipäällikköön Pekka Katajaan kohdistuneesta väkivallanteosta. Yhtä vuonna 1979 syntynyttä miestä syytetään murhan yrityksestä. Hän kiistää syyllistyneensä rikokseen.

Kataja pahoinpideltiin kotonaan Jämsänkoskella heinäkuussa. Kataja on kertonut, että kaksi miestä tunkeutui hänen asuntoonsa ja häntä lyötiin useita kertoja päähän vasaralla tai vasaran kaltaisella esineellä.

Syyttäjä jätti syytteen nostamatta Jyväskylän kaupunginvaltuutetun Teemu Torssosen osalta. Poliisi epäili Torssosta, mutta syyttäjien mukaan tämän osallisuus tekoon jäi selvittämättä. Torssonen on kiistänyt rikoksen.

Yhdysvalloissa vahvistettu yli puoli miljoonaa koronakuolemaa

Yhdysvalloissa on kirjattu yhteensä yli puoli miljoonaa koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Asia selviää koronatartuntoja seuraavan yhdysvaltalaisen Johns Hopkinsin yliopiston seurannasta.

Maailmanlaajuisesti Yhdysvalloissa on määrällisesti vahvistettu eniten koronaan liittyviä kuolemia. Sen jälkeen eniten kuolemia on kirjattu Brasiliassa ja Meksikossa. Koko maailmassa on vahvistettu yli 2,4 miljoonaa koronaan liittyvää kuolemaa.

Koronavirustartuntoja on Yhdysvalloissa tilastoitu yli 28,1 miljoonaa.

Yhdysvallat lisäsi kaksi Myanmarin sotilasjuntan johtajaa pakotelistalle

Yhdysvallat kertoi lisänneensä kaksi uutta Myanmarin sotilasjuntan johtajaa pakotelistalle. Yhdysvallat varoitti samalla jatkotoimista.

Pakotelistalle joutuivat Myanmarin ilmavoimien komentaja kenraali Maung Maung Kyaw sekä kenraaliluutnantti Moe Myint Tun. Kenraalien Yhdysvalloissa olevat varat jäädytettiin ja heidän saapumisensa maahan on estetty.

Aiemmin Yhdysvallat on asettanut pakotteita juntan johtajalle kenraali Min Aung Hlaingille, joka syrjäytti helmikuun alussa maata johtaneen Aung San Suu Kyin.

Yhdysvaltojen ulkoministeri Antony Blinken varoitti junttaa Myanmarin mielenosoitusten väkivaltaisesta hajottamisesta. Maanantaina sadattuhannet ihmiset osoittivat mieltä junttaa vastaan. (Lähde: AFP)

Huumeparoni El Chapon vaimo pidätetty lentokentällä Yhdysvalloissa

Yhdysvaltojen viranomaiset ovat pidättäneet meksikolaisen huumeparoni El Chapon eli Joaquin Guzman Loeran vaimon Emma Coronel Aispuron, kun tämä saapui Washingtonin lähellä sijaitsevalle Dullesin lentokentälle.

31-vuotiasta Aispuroa syytetään kokaiinin, metamfetamiinin, heroiinin ja marihuanan salakuljetuksesta Yhdysvaltoihin.

El Chapo istuu elinkautista vankeustuomiota Coloradossa korkeimman turvallisuustason vankilassa. (Lähde: AFP)

Barkovilta sinetti Floridan voitolle suomalaistaistossa

Jääkiekon NHL:ssä Florida Panthersin Aleksander Barkov oli ainoa suomalaispelaaja, joka pääsi tehopisteille suomalaistaistossa. Barkov teki Floridan kolmannen maalin tyhjään maaliin Floridan 3–1-voittoon päättyneessä ottelussa Dallas Starsia vastaan.

Floridan muista suomalaispelaajista kaukalossa nähtiin Juho Lammikko ja Eetu Luostarinen.

Dallasin kaikki neljä suomalaista, Roope Hintz, Joel Kiviranta, Esa Lindell ja Miro Heiskanen nähtiin kaukalossa. Heistä Heiskanen oli joukkueensa peliaikakuningas kellotettuaan yli 24 minuuttia.

Crystal Palace laukoi kahdesti kohti maalia ja voitti

Jalkapallon Englannin Valioliigassa maanantai-illan ainoassa ottelussa Crystal Palace haki 2–1-vierasvoiton Brightonista.

Palacen sankariksi nousi belgialaishyökkääjä Christian Benteke, joka viimeisteli lisäajan viidennellä minuutilla voittomaalin.

Brighton laukoi ottelussa BBC:n tilastojen mukaan 25 kertaa, joista viisi meni kohti maalia. Palacen vastaava tilasto oli kolme laukausta, joista kaksi kohti maalia.

Palace nousi voiton myötä sarjassa sijalle 13. Brighton on sijalla 16.