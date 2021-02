THL: Suomessa 400 uutta koronatartuntaa

Todettujen koronavirustartuntojen määrä on viime viikkoina ollut selvässä kasvussa Suomessa. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Suomessa on todettu 400 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 6 125 tartuntaa, mikä on 838 tartuntaa enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.