Yön uutiskooste: Hallitus neuvottelee koronaepidemian hillitsemisestä, vaalilupauksiin uskovien osuus noussut kahdessa vuodessa

Hallitus kokoontuu tänään illalla Säätytaloon neuvottelemaan koronaepidemian hillitsemisestä. Odotettavissa on, että hallitus päättää siirtymisestä päivitetyn koronastrategian tasolle kaksi.

Kakkostasolla voidaan ottaa käyttöön valtakunnallisesti tai alueellisesti lisätoimia, kuten esimerkiksi pienentää kokoontumisrajoitusten suurinta sallittua henkilömäärää. Koko maassa voidaan myös ottaa käyttöön laajin mahdollinen etätyösuositus ja maskisuositus. Tasolla kaksi peruskoulun yläluokat voivat myös siirtyä etäopetukseen.

STT:n tietojen mukaan hallituksen sisällä pohditaan, riittääkö edes kakkostasolle siirtyminen pitämään taudin leviämistä kurissa kovinkaan kauan. Syynä on erityisesti Uudenmaan paheneva koronatautitilanne.

Vaalilupauksiin uskovien osuus noussut kahdessa vuodessa

Suomalaisten luottamus puolueiden vaalilupauksiin on noussut kahdessa vuodessa.

Kunnallisalan kehittämissäätiön Kaksin teettämässä kyselyssä noin 30 prosenttia kertoi yleensä uskovansa puolueiden vaalilupauksiin, kun kahta vuotta aiemmin luku oli noin 20 prosenttia.

Noin 55 prosenttia vastaajista ei kuitenkaan edelleenkään usko lupauksiin. Epävarmoja on runsas kymmenes.

Kyselyn toteutti Kantar TNS marras–joulukuun taitteessa. Vastaajia oli runsas tuhat, ja koko aineiston virhemarginaali on enimmillään kolmisen prosenttiyksikköä suuntaansa.

Uusia sateita tulossa tänään - etelässä ja lännessä sataa räntää tai vettä, idässä ja pohjoisessa lunta

Lännestä on saapumassa tänään uusia sateita. Sään lauhtumisen takia ne tulevat maan etelä- ja länsiosissa osin räntänä tai jopa vetenä, kun taas idässä ja pohjoisessa sateet tulevat lumena, kertoo Ilmatieteen laitos.

Jäätäviä sateita saataneen tänään maan kaakkoisosassa. Jäätäviä tihkuja voi puolestaan tulla idässä ja pohjoisessa.

Lämpötilat ovat etelässä ja lännessä muutaman plusasteen tienoilla, idässä ja pohjoisessa ollaan pakkasella 5–12 asteen verran.

Ajokeli muuttuu suuressa osassa maata huonoksi iltapäivästä alkaen lumisateen ja sään lauhtumisen takia.

Vakavasti loukkaantunut Tiger Woods oli tajuissaan pelastajien saapuessa onnettomuuspaikalle

Vakavasti auto-onnettomuudessa loukkaantunut golfin pelaaja Tiger Woods oli tajuissaan, kun pelastajat saapuivat onnettomuuspaikalle, kertoo Los Angelesin piirikunnan palopäällikkö Daryl Osby CNN:n mukaan. Osbyn mukaan Woodsilla oli vakavia vammoja jaloissaan.

Woods ajoi rajusti ulos tieltä, ja auto kärsi vakavia vahinkoja pyörittyään useita kertoja ympäri. Hän käytti onnettomuushetkellä turvavyötä.

Woods jouduttiin irrottamaan autostaan leikkurilla.

Los Angelesin piirikunnan sheriffi Alex Villanueva arvioi lehdistötilaisuudessa, että auto oli kulkenut suurella nopeudella.

Woods, 45, on voittanut urallaan 15 kertaa golfin major-turnauksen.

Ruotsin valtiopäivät keskustelee ulkopolitiikan linjasta

Ruotsin parlamentissa järjestetään tänään jokavuotinen keskustelu ulkopolitiikasta. Valtiopäiväkeskustelun aluksi ulkoministeri Ann Linde esittelee sosiaalidemokraattien ja ympäristöpuolueen hallituksen linjauksen ulkopolitiikan tavoitteista ja painopisteistä. Tämän jälkeen ovat vuorossa eri puolueiden puheenvuorot.

Turvallisuuspolitiikassa Ruotsin hallitus ja valtiopäivien enemmistö ovat olleet viime aikoina eri linjoilla. Hallitus vastustaa porvaripuolueiden ja ruotsidemokraattien ehdotusta, jonka mukaan mahdollisuus hakea sotilasliitto Naton jäsenyyttä pitäisi kirjata osaksi maan ulko- ja turvallisuuspoliittista linjaa.

Luonnonpuistosta Mosambikin rannikolta löytyi 86 kuollutta delfiiniä

Kaakkois-Afrikassa sijaitsevan Mosambikin rannikolta löytyi tiistaina 86 kuollutta delfiiniä, kertoo maan ympäristöministeriö. Aiemmin sunnuntaina samasta paikasta oli löytynyt myös kuolleita delfiinejä ja nyt yhteensä kuolleita delfiinejä on 111.

Delfiinien joukkokuoleman syytä tutkitaan, mutta toistaiseksi tutkijat eivät ole löytäneet delfiineistä vammoja tai muuta epäilyttävää.

Tarkempi delfiinien löytöpaikka on Mosambikin kanaalissa sijaitseva Bazaruton saari, joka on osa Bazaruton saariston kansallispuistoa. Mosambikin kanaali sijaitsee Mosambikin ja Madagaskarin välissä. (Lähde: AFP)

Hillary Clinton kirjoittanut poliittisen trillerin - julkaistaan lokakuussa

Yhdysvaltojen entinen ulkoministeri Hillary Clinton on kirjoittanut romaanin, joka julkaistaan 12. lokakuuta. Clinton on kirjoittanut kirjan yhdessä kanadalaisen dekkarikirjailija Louise Pennyn kanssa, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Kirja on poliittinen trilleri, joka kertoo Yhdysvaltojen hallituksesta terrori-iskun aikana. Kirjan päähenkilö on Yhdysvaltojen ulkoministeri, joka on tehtävässään ensimmäistä kertaa.

Hillary Clinton toimi presidentti Barack Obaman ensimmäisen kauden aikana ulkoministerinä vuosina 2009–2013.

Kirjan luvataan paljastavan kulissien takaa yksityiskohtia, joita vain sisäpiiriläinen voi tietää.

Patrik Laine teki kaksi maalia ja syötti yhden - Chicago vei silti voiton

Jääkiekon NHL:ssä Patrik Laine kasvatti kauden maalimääränsä jo kahdeksaan, kun Columbus Blue Jackets kohtasi Chicago Blackhawksin. Laineen kaksi maalia jäivät kuitenkin laihaksi lohduksi, sillä Columbus hävisi ottelun voittomaalikilpailun jälkeen 5–6.

Laine lisäksi syötti Oliver Björkstrandin tekemän 5–5-tasoituksen.

Columbuksen maalivahti Joonas Korpisalo torjui ottelussa 29 kertaa. Chicagon maalivahti Kevin Lankinen ehti kiekon eteen 25 kertaa.

Voittomaalikilpailussa ainoa onnistuja oli Chicagon Alex DeBrincat.

Bayern München ja Chelsea ottivat Mestarien liigan pudotuspelien avauskohtaamisissa vierasvoitot

Saksalainen Bayern München ja englantilainen Chelsea ovat voittaneet jalkapallon miesten Mestarien liigan ensimmäisen kierroksen pudotuspelien avausottelunsa vieraissa.

Viime kaudelta Mestaruusliigan mestaruustitteliä puolustava Bayern peittosi Roomassa italialaisen Lazion 4–1 ja Chelsea kukisti Romanian Bukarestissa espanjalaisen Atletico Madridin 1–0.

Neljännesvälierien toiset ottelut palataan 17. maaliskuuta.

Hiihdon ja naisten mäkihypyn karsinnat avaavat Oberstdorfin MM-kisat

Oberstdorfin MM-kilpailut alkavat tänään hiihdon ja naisten mäkihypyn karsinnoilla. Mäkihyppyyn osallistuu kello 19 Suomen aikaa neljä suomalaista: Julia Kykkänen, Jenny Rautionaho, Susanna Forsström ja Julia Tervahartiala.

Naisten hiihtokarsinta alkaa kello 10 Suomen aikaa ja miesten karsinta kello 11.30. Karsintaan osallistuu hiihtäjiä, joilla ei ole FIS-pisteiden perusteella osallistumisoikeutta MM-kisoihin.

Karsinnoissa seulotaan kymmenen nais- ja mieshiihtäjää normaalimatkojen kilpailuihin.

Kisojen avajaiset alkavat illalla kello 21.