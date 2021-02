Suomessa on raportoitu 590 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 6 315 tartuntaa, mikä on 1 124 tartuntaa enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana. Viimeisten seitsemän vuorokauden aikana on raportoitu 3 527 tartuntaa. Tämä on 739 enemmän kuin edeltävien seitsemän vuorokauden aikana.

Yhteensä koronatartuntoja on todettu Suomessa nyt 55 122.

