Hiihtolomaviikko ratkaiseva Lapin tautitilanteen kannalta – jos käy huonosti, Lappi voi edetä koronan leviämisvaiheeseen

Lapin koronatilanteen kehittymisen kannalta kuluva viikko on varsin ratkaiseva, sanoo Lapin sairaanhoitopiirin infektiotautien ylilääkäri Markku Broas.

Lapissa on nyt kova tautipaine, sillä kuluva viikko on erittäin vilkas. Lapissa on sekä paljon etelästä tulleita hiihtolomalaisia että käynnissä Rovaniemen MM-ralli.

Broaksen mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastoissa Lapin ilmaantuvuusluku on ollut 48 tautitapausta kohti 100 000 asukasta kohden viimeisen kahden viikon aikana. Mutta kun ulkopaikkakuntalaiset lasketaan mukaan, lukema nousee.

– Silloin ilmaantuvuus on 70,2 tautitapauksen paikkeilla.

Lappi on nyt epidemian kiihtymisvaiheessa. Siihen, eteneekö tilanne leviämisvaiheeseen, vaikuttavat seuraavien parin viikon tapahtumat.

– Nämä ilmaantuvuusluvut (48 ja 70) ovat syntyneet toissa ja viime viikolla. Eli niihin liittyneet tartunnat ovat ilmaantuneet jo aiemmin. Tämän viikon tartunnat alkavat näkyä vasta ensi viikolla, Broas sanoo.

Kaiken kaikkiaan Lapin sairaanhoitopiirin näytteenottopisteissä tehtyjen testien perusteella on todettu 604 tapausta. Lukuun sisältyvät myös ulkopaikkakuntalaiset henkilöt.

Joululomat sujuivat odotettua paremmin, nyt toivotaan samaa

Broasin mukaan Lapissa korostetaan sitä, että ihmiset eivät lähtisi sairaana liikkeelle, ja jos sairastuvat, hakeutuvat testeihin heti Lapissa.

– Lisäksi suositellaan omissa ryhmissä pysyttelemistä, käyttämään maskia sisätiloissa ja olemaan lähtemättä iltaravintoloihin, joissa ei voida välttämättä pitää turvavälejä. Näillä voidaan vaikuttaa tautitilanteeseen, hän sanoo.

Etukäteen pelätyn uuden vuoden ja joulun kokemukset olivat Lapissa Broaksen mukaan erinomaiset hyvät.

– Jos tämä menee samoin tavoin, voi olla, ettei tilanne vielä huonone.

Hallitus huolissaan Lapin tilanteesta

Lapin tilanne huolettaa myös hallitusta. Tilanteesta on tiettävästi tarkoitus keskustella illan hallitusneuvotteluissa.

– Lapin tilanne on hankala ja erilainen muihin alueisiin verrattuna suuren matkailun vuoksi. Tästä on käyty keskusteluja myös Lapin sairaanhoitopiirin kanssa, sanoo sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila STT:lle sähköpostitse.

Broasin mukaan mukaan riskit Lapin alueella ovat liittyneet iltaravintoloihin ja pubeihin.

– Näkisin, että nämä ovat Lapin kannalta suurin riski tartuntaketjujen syntymiseen. Näihin liittyviä uusia ohjeistuksia odotamme, sanoo Broas.