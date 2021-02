Yön uutiskooste: STT:n tietojen mukaan hallitus valmistelee poikkeusoloihin siirtymistä, New Yorkissa leviää uusi huolestuttava koronavirusmuunnos

Eduskuntapuolueiden edustajat koolle Säätytaloon tänään - STT:n tietojen mukaan hallitus valmistelee poikkeusoloihin siirtymistä

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on kutsunut eduskuntapuolueiden edustajat koolle Säätytaloon tänään kello 12. Tapaamisen aiheena on STT:n lähteiden mukaan poikkeusoloihin siirtyminen koronatilanteen pahenemisen vuoksi.

Marin kertoi eilen Twitterissä, että hallitus kertoo linjauksistaan tänään kello 9.30. Poikkeusolot toteaa hallitus yhdessä presidentin kanssa.

Hallituksen neuvottelut koronatoimista jatkuivat myöhään eilen illalla. Hallitus keskusteli kevään kaltaisiin poikkeusoloihin eli koronastrategian tasolle kolme siirtymisestä. Esimerkiksi ravintoloita ei voida sulkea kokonaan ilman poikkeusoloja.

Lehti: New Yorkissa leviää uusi huolestuttava koronavirusmuunnos

Yhdysvalloissa New Yorkin kaupungissa leviää kovaa vauhtia uusi huolta herättävä koronavirusmuunnos, kertoo yhdysvaltalaislehti New York Times.

Asia selviää kahdesta erillisestä tutkimuksesta, joita ei ole vielä vertaisarvioitu tai julkaistu tieteellisessä julkaisussa. Asiantuntijoiden mukaan tulokset viittaavat kuitenkin siihen, että tieto uuden muunnoksen leviämisestä on todellinen.

Toisen tutkimuksen mukaan muunnos havaittiin New Yorkissa marraskuussa otetuista näytteistä. Yhteiseen tietokantaan helmikuun aikana lisätyistä New Yorkista otetuista geeninäytteistä noin joka neljäs on uuden muunnoksen mukaisia.

Muunnoksen kerrotaan olevan mahdollisesti aiempia versioita vastustuskykyisempi kehitetyille rokotteille.

Pfizerin koronarokote osoittautui yli miljoonan ihmisen tutkimuksessa teholtaan 94-prosenttiseksi

Pfizerin ja Biontechin rokote on osoittautunut tuoreessa, yli miljoonan ihmisen tutkimuksessa 94-prosenttisen tehokkaaksi.

Israelissa tehty ja lääketieteen lehti New England Journal of Medicinessa keskiviikkona julkaistu tutkimus on ensimmäinen vertaisarvioitu käytännön tutkimus, joka osoittaa joukkorokotuskampanjoiden voiman pandemiaa vastaan.

Tutkimus osoittaa lisäksi, että rokotteella on todennäköisesti myös vahva suojaava hyöty tartuntoja vastaan, mikä on puolestaan tärkeää viruksen leviämisen estämisessä. Texasilaisen A&M -yliopiston virologi Ben Neumanin mukaan tutkimus antaa viitteitä siitä, että keinot koronaviruksen pysäyttämiseksi ovat käsillä. (Lähde: AFP)

Eteläafrikkalaista virusmuunnosta varten kehitetty Modernan koronarokote valmiina testaukseen

Yhdysvaltalaisen Modernan kehittämä, koronaviruksen eteläafrikkalaista muunnosta vastaan suunnattu tehosterokotus on valmiina testausta varten. Yhtiön mukaan tehoste on lähtenyt testaukseen Yhdysvaltain terveysvirastolle (NIH).

Modernan toimitusjohtaja Stephane Bancel kertoo yhtiön odottavan innolla kliinisten testausten alkamista ja kertoo heidän olevan kiitollisia NIH:lle jatkuneesta yhteistyöstä pandemian vastaisessa taistelussa.

Vaikka Modernan alkuperäisen koronarokotteen on nähty alustavien testien perusteella toimivan myös tuoreita koronamuunnoksia vastaan, yhtiö kertoi kehittävänsä muunnosta vastaan suunnattua rokotetta. (Lähde: AFP)

Australia hyväksyi lain, joka velvoittaa teknologiajättejä maksamaan käyttämistään uutisista

Australian parlamentti on hyväksynyt kansainvälistä huomiota herättäneen lain, joka velvoittaa teknologiajättejä maksamaan alustoillaan käyttämistä australialaisista uutissisällöistä.

Tiistaina Facebookin Australian alueen johtaja kertoi yhtiön aikovan perua australialaisille uutissivustoille asettamansa eston. Syynä tähän oli, että maan hallitus ja somejätti saivat aikaan sovun uutisten käyttöä koskevassa kiistassa.

Osapuolet saivat tiistaina aikaan kompromissin, jonka mukaan Facebookin ja Googlen tulee maksaa kymmeniä miljoonia dollareita paikallisille mediayhtiöille.

Hallituksen mukaan tuoreeltaan hyväksytty laki varmistaa sen, että mediayhtiöt saavat oikeudenmukaisen korvauksen tuottamistaan uutisista. (Lähde: AFP)

EU-maiden johtajat keskustelevat jälleen koronatoimista - ratkaisua etsitään rokotejakelun nopeuttamiseen

EU-maiden johtajat kokoontuvat tänään iltapäivällä videohuippukokoukseen, jossa keskustellaan jälleen koronatoimien koordinoinnista.

Tällä kertaa keskeinen kysymys on koronarokotusten eteneminen. Johtajien odotetaan pohtivan muun muassa sitä, miten rokotetuotantoa ja -toimituksia voitaisiin nopeuttaa.

Koronaviruksen nopeasti leviävät muunnokset ovat lisänneet paineita rokotejakelun vauhdittamiseen. Samaan aikaan rokotteiden toimituksessa on kuitenkin ollut hankaluuksia.

Esimerkiksi tällä viikolla lääkeyhtiö Astra Zeneca varoitti, ettei se välttämättä pysty toimittamaan huhti-kesäkuussa EU-maihin odotettua määrää koronarokotteita.

EU-parlamentti kuulee lääkeyhtiöiden johtoa koronarokotetuotannon kasvattamisesta

Koronarokotteita kehittävien ja valmistavien lääkeyhtiöiden johtajia on tänään Euroopan parlamentin ympäristö- ja kansanterveysvaliokunnan sekä teollisuusvaliokunnan kuultavana.

Valiokuntien kuuleminen pidetään alkuillasta Suomen aikaa, ja puheenaiheena on erityisesti rokotetuotannon kasvattaminen.

Koronarokotteiden toimitukset eivät ole sujuneet odotusten mukaisesti EU-maissa. Myös EU-maiden johtajat keskustelevat samasta aiheesta tänään omassa videohuippukokouksessaan.

Suomalaiset viimeistelivät Dallasin voiton Floridasta - Kiviranta ja Lindell pääsivät maalintekoon

Yhdysvalloissa jääkiekon NHL:ssä suomalaishyökkääjät Joel Kiviranta, 24, ja Esa Lindell, 26, veivät joukkueensa Dallas Starsin komeaan 3–0-vierasvoittoon isäntäjoukkue Florida Panthersista. Joukkuetoverin, puolustaja Miro Heiskasen, 21, kauden avausmaali sen sijaan antaa yhä odottaa itseään.

Molemmat suomalaismaalit nähtiin kolmannessa erässä. Lindell teki maalinsa kolmannen peliminuutin aikana ja Kiviranta 17. minuutin aikana tyhjään maaliin.

Pohjoismaalainen edustus oli muutenkin ottelussa vahvaa, sillä Dallas otti johtoaseman jo ensimmäisessä erässä ruotsalaispuolustaja John Klingbergin, 28, tekemästä maalista.

Sebastian Ahon Carolina koki karvaan tappion - Tampa Bay tarjoili 3-0-selkäsaunan

Yhdysvalloissa jääkiekon NHL:ssä Tampa Bay Lightningin vieraana kohdannut Carolina Hurricanes on hävinnyt isäntäjoukkueelle 3–0. Tappio tuli suomalaishyökkääjä Sebastian Ahon huhkinnasta huolimatta. Aho laukoi maalia kohden kolmasti ja blokkasi yhden laukauksen, mutta jäi tehopisteittä.

Aho oli ottelussa jäillä ainoana Suomen edustajana, sillä joukkuetoveri Teuvo Teräväinen, 26, on poissa pelistä loukkaantumisen vuoksi.

Sprintit ja naisten normaalimäki avaavat Oberstdorfin MM-kilpailut

Oberstdorfin MM-kisoissa ratkotaan tänään kolmen lajin mitalit. Päivä alkaa sprintin aika-ajolla kello 10 Suomen aikaa, ja pudotushiihdot alkavat kello 12.30.

Suomalaisista perinteisen hiihtotavan sprinttiin osallistuvat Jasmi Joensuu, Anne Kyllönen, Katri Lylynperä ja Johanna Matintalo sekä mieshiihtäjät Ristomatti Hakola, Juho Mikkonen, Joni Mäki ja Lauri Vuorinen.

Naisten normaalimäen kilpailu alkaa kello 18. Suomalaishyppääjistä karsinnan läpäisivät Jenny Rautionaho, Julia Kykkänen ja Susanna Forsström.