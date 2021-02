Sipulimarketin epäillyistä huumekaupoista nostettu useita syytteitä

Useita ihmisiä vastaan on nostettu syytteitä huumausainerikoksista, jotka liittyvät epäiltyihin huumekauppoihin internetin Sipulimarket-kauppapaikassa. Syytetyt ovat käyttäneet nimimerkkejä Autobahn ja Länsimetro, kerrotaan Syyttäjälaitoksen tiedotteessa.

Tulli kertoi viime joulukuussa, että se on takavarikoinut internetin anonyymissä Tor-verkossa toimineen Sipulimarket-kauppapaikan verkkopalvelimen ja sen sisällön kokonaisuudessaan. Tullin mukaan Sipulimarketin kautta on myyty merkittäviä määriä huumausaineita ja muuta laitonta tavaraa.

Takavarikko tehtiin yhteistyössä ulkomaisten viranomaisten kanssa. Tullin mukaan Sipulimarket oli ainoa suomenkielinen Tor-verkossa toiminut huumausaineita myyvä varsinainen kauppapaikka sen jälkeen, kun Silkkitie suljettiin keväällä 2019.

Syytettyjä on kaikkiaan viisi

Vuonna 1996 syntynyttä lahtelaismiestä vastaan on nostettu syytteet kahdesta törkeästä huumausainerikoksesta, salakuljetuksesta ja lääkerikoksesta. Hänen epäillään myyneen Sipulimarketissa huumausaineita ja lääkeaineita nimimerkillä Autobahn.

Kaksi muuta miestä on syyttäjän mukaan myynyt huumeita Autobahn-nimimerkin yhteistyökumppaneina nimimerkillä Länsimetro. Toinen heistä on vuonna 1989 syntynyt vantaalainen ja toinen vuonna 1977 syntynyt raumalainen. Heitä syytetään myös muista huumausaine- ja dopingrikoksista.

Lisäksi kaksi muuta ihmistä on saanut syytteet huumausaineisiin liittyvistä rikoksista.

Syytetyistä neljä on vangittuina. Juttua on määrä käsitellä Helsingin käräjäoikeudessa maaliskuussa. Oikeuskäsittelyyn on varattu noin kolme viikkoa.