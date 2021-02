Puolustusvoimat selvittää Oikeutta eläimille -järjestön väitettä sotakoirien kohtelusta koulutuksessa – järjestö tviittasi saaneensa vinkkejä koirien väkivaltaisesta kohtelusta

– Väite tuli meille yllätyksenä. Puolustusvoimien koirakoordinaattorimme ei tunnista, että mitään tällaista olisi tapahtunut, Arhippainen sanoo.

Arhippaisen mukaan asiaa täytyy vielä selvittää, sillä Puolustusvoimien koirakoordinaattori ei ole läsnä kaikissa paikoissa, joissa koiria koulutetaan.

– Jos Oikeutta eläimille voisi tarkentaa aikaa ja paikkaa, se olisi erittäin hyödyllistä.

Oikeutta eläimille -järjestön kampanja- ja viestintävastaava Kristo Muurimaa kertoo STT:lle, että kyse on yksittäisestä sähköpostiviestistä. Järjestöllä ei ole ole esittää väitteelleen todisteita.

– Taustatiedon hankinnassa on tullut selväksi, että on syytä epäilyyn. Puolustusvoimien toiminnan salakuvaaminen on hankalampaa kuin harrastajien, Muurimaa sanoo.

Puolustusvoimissa koulutetaan sotakoiria

Puolustusvoimilla on käytössään noin 130 sotakoiraa, jotka voivat olla huume- tai räjähdekoiria tai partiokoiria. Partiokoirien tehtäviin kuuluu suojelu, josta Puolustusvoimissa puhutaan voimankäyttönä. Muita partiokoirien tehtäviä ovat jäljestäminen ja henkilön etsintä.

Suojelukoulutuksessa maalimies tekee yksinkertaisia liikkeitä, ja koira saa purra maalimiestä. Koulutus aloitetaan jo puolivuotiaalla koiralla patukkaleikeistä, ja koira opetetaan esimerkiksi puremaan purutyynyä.

Sotakoiria hyödynnetään niiden tarkan hajuaistin takia erityisesti ihmisten tai räjähdysaineiden etsinnässä. Voimankäyttöä vaativia tehtäviä ovat esimerkiksi kohteen suojaaminen tai henkilön kiinniotto.

Räjähde- ja huumausainekoirina käytetään erityisesti labradorinnoutajia, partiokoirina taas saksanpaimenkoiria ja belgianpaimenkoiria. Puolustusvoimat hankkii käyttöönsä tulevat koirat pääasiassa pentuina.

Koirakoulutuksen väkivaltaisuus nousi keskusteluun keskiviikkona, kun Yle uutisoi Oikeutta eläimille -järjestön kuvaamista salavideoista. Videoilla näkyy, kuinka koiria muun muassa potkitaan, lyödään päähän ja kuristetaan. Videoissa ei kouluteta viranomaiskoiria, vaan materiaali koskee suojelukoiraharrastajia.