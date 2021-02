Kristallijutun diilerinä tuomitulta helsinkiläismieheltä löytyi yli 16 000 videota lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä – syyttäjän mukaan mies vei materiaalia Berliiniin

Noin 50-vuotiasta helsinkiläistä miestä vastaan luettiin torstaina syytteet rikoksista, jotka liittyvät sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuva-aineiston hallussapitoon ja levitykseen.

Syyttäjän mukaan miehen hallusta takavarikoiduista laitteista löytyi yhteensä yli 4 400 valokuvaa ja yli 16 000 videota, jotka sisältävät lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Takavarikko tehtiin kotietsinnän yhteydessä helmikuussa 2018.

Syytteen mukaan mies on myös yrittänyt levittää kyseistä aineistoa, mutta poliisin paikalle tulemisen vuoksi teko on jäänyt yritykseksi. Mies oli ehtinyt siirtää noin kolmasosan kuvista ja vajaat puolet videoista toisen henkilön kovalevylle.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Lisäksi mies on syytteen mukaan ollut poliisin saapuessa siirtämässä toisen henkilön kovalevylle kuva-aineistoa, joka liittyy eläimeen sekaantumiseen.

Neljäs syyte koskee lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä ja eläimeen sekaantumista sisältävän kuva-aineiston viemistä kovalevyllä Berliiniin siellä olleelle henkilölle. Samalla matkalla mies syytteen mukaan kopioi toisen henkilön hallussa ollutta vastaavaa aineistoa omalle kovalevylleen. Tämä rikos tapahtui syyttäjän mukaan lokakuussa 2017.

Syyttäjä vaatii syytetylle ehdotonta vankeusrangaistusta. Helsingin käräjäoikeuden on määrä antaa tuomio maaliskuussa.

Kristallijutun tuomittu todettiin hyväksikäyttöringin päätekijäksi

Syytetty on aiemmin tuomittu vankeuteen niin sanotussa kristallijutussa. Tuomion mukaan hän myi metamfetamiinia muiden muassa laulaja Jari Sillanpäälle.

Sillanpää sai huumejutussa ehdollisen vankeustuomion, josta hän ei ole valittanut. Hänet on lisäksi tuomittu sakkoihin sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisestä. Käräjätuomion mukaan Sillanpää kuvasi syksyllä 2017 puhelimellaan tietokoneen näytöltä videon, jossa aikuinen mies on sukupuoliyhteydessä hyvin pienen lapsen kanssa. Hovioikeus alensi helmikuussa sakkojen määrää. Tästä tuomiosta hän on hakenut valituslupaa korkeimmasta oikeudesta.

Kaksi nyt syytetyn miehen ja Sillanpään tavoin kristallihuumejutussa tuomittua miestä tuomittiin joulukuussa vuosien vankeuteen suomalaismiesten törkeistä lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Kyse on keskusrikospoliisin paljastamasta suomalaismiesten hyväksikäyttöringistä. Toinen miehistä tuomittiin ringin päätekijänä liki kahdeksan vuoden vankeuteen. Tuomio ei ole lainvoimainen.