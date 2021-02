Rokotetuotannon vauhdittaminen ja virusmuunnosten leviämisen ehkäiseminen olivat päällimmäisinä huolenaiheina, kun EU-maiden johtajat kokoontuivat videoyhteyksiensä ääreen torstai-iltana.

Jo ennen videohuippukokouksen alkua oli selvää, että johtajat haluavat EU-komission tekevän edelleen kaikkensa lääkeyhtiöiden hoputtamiseksi ja rokotetoimitusten varmistamiseksi. Suomea kokouksessa edusti pääministeri Sanna Marin (sd.).

Marin kertoo, että rokotetuotannon ongelmat nousivat esiin monen johtajan puheenvuoroissa. Euroopan rokotevalmistuskapasiteettia tulisi Marinin mukaan vahvistaa myös tulevaisuuden varalle.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Tämä ei välttämättä ole yhden kierroksen kokonaisuus, vaan on mahdollista, että tulevaisuudessa tulemme tarvitsemaan rokotteita säännönmukaisesti joko uusien varianttien vuoksi tai sen vuoksi, että tulemme tarvitsemaan kenties vuosittaisia rokotuksia, Marin sanoi kokouksen jälkeen.

Marinin mukaan kokouksessa esiteltiin komission hahmotelma yleisellä tasolla siitä, kuinka paljon rokotteita on saatu EU-maihin, kuinka suuri osuus näistä rokotteista on jo pistetty ja millainen arvio tulevista rokotetoimituksista on. Kaikkiin lukuihin liittyy Marinin mukaan epävarmuuksia.

– Erityisesti liittyy epävarmuutta siihen, miten lopulta sitten saamme rokotteita jäsenmaihin. Meidän näkemyksemme on tietenkin se, että jokainen luvattu rokoteannos pitää jäsenmaille toimittaa.

Lääkeyhtiöiden johtajat selittävät vaikeuksia

Samaan aikaan kun EU-johtajat pitivät omaa kokoustaan, koronarokotteita valmistavien ja kehittävien lääkeyhtiöiden toimitusjohtajia oli EU-parlamentin valiokuntien kuultavana.

Europarlamentaarikkojen kysymyksiin vastanneet toimitusjohtajat perustelivat koronarokotteiden tuotantovaikeuksia rokotetuotannon monivaiheisuudella ja tavallista tiukemmalla aikataululla.

Esimerkiksi lääkeyhtiö Astra Zenecan toimitusjohtaja Pascal Soriot huomautti, että rokotteiden tuotantoprosessin hiomiseen, testaamiseen ja vakauttamiseen menee tavallisesti vuosia.

Marin haluaa yhtenäisyyttä rajoille

Nopeasti leviävät koronaviruksen muunnokset ovat nousseet hallitsevaksi virustyypiksi monessa EU-maassa.

Illan videohuippukokouksessa EU-johtajat totesivat, että rajoitustoimia tarvitaan edelleen muun kuin välttämättömän matkustamisen rajoittamiseen, mutta samalla tavaroiden ja palvelujen vapaa liikkuminen sisämarkkinoilla tulisi varmistaa.

Komissio on kuitenkin ollut huolissaan matkustusrajoitusten vaikutuksesta sisämarkkinoiden toimintaan. Komissio lähetti alkuviikosta kirjeen Suomelle ja viidelle muulle jäsenmaalle, joilla on käytössä suosituksia tiukempia rajoitustoimia rajoilla. Rajakysymykset kuuluvat viime kädessä jäsenmaiden omaan päätösvaltaan.

Suomi on pitänyt tiukkaa linjaa tarpeellisena, jotta virusmuunnosten leviämistä rajan yli pystyttäisiin ehkäisemään. Hallituksen pyrkimyksenä on ollut, että Suomi voisi käyttää terveysturvallisuuden takaamiseen rajoilla muita tehokkaita keinoja kuin rajaliikenteen tiukat rajoitukset.

Marinin mukaan olisi tärkeää, että EU-maat pystyisivät luomaan yhteisen käytännön siitä, miten rajojen ylittämisestä tehdään turvallista terveyden kannalta. Tätä hän perustelee tulevaisuuteen varautumisella.

– On mahdollista, että syntyy myös virusmuunnos joka on resistantti rokotteille, Marin varoitti.

Rokotepassi monen maan haaveissa

Yksi illan puheenaiheista oli rokotetodistusten kehittäminen. Osa jäsenmaista on puhunut painokkaasti tämän puolesta, jotta todistuksen avulla pystyttäisiin avaamaan matkailua.

Ennen kokouksen alkua Itävallan liittokansleri Sebastian Kurz vetosi Twitterissä "vihreän passin" puolesta. Tällaisella mahdollisesti digitaalisella passilla voisi todistaa, että olisi testatusti negatiivinen, rokotettu tai koronaviruksen aiheuttamasta taudista jo toipunut.

– Haluamme palata takaisin normaaliin niin pian kuin mahdollista, saada elämämme takaisin ja mahdollisimman suuren vapauden, Kurz tviittasi.

Varsinaisen koronarokotetodistuksen kehitystyö on kuitenkin edelleen kesken. Marinin mukaan Suomi tukee ajatusta siitä, että rokotetodistus olisi digitaalinen ja kaikille EU-maille yhteinen.

– Tällaista todistusta voitaisiin käyttää esimerkiksi rajan yli kuljettaessa. Tämän aika ei vielä ole tässä vaiheessa, Marin sanoi.

Viro on pilotoinut ratkaisua digitaaliseksi rokotetodistukseksi yhdessä Maailman terveysjärjestön WHO:n kanssa. Marinin mukaan Suomi tukee Viron pyrkimyksiä rokotetodistuksen kehitystyössä.

EU-johtajat jatkavat huippukokouksen merkeissä myös perjantaina, jolloin keskustelunaiheina ovat EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikka sekä EU:n eteläiset naapurit.