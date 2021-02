Poliitikot ovat ehdottomasti mainettaan parempia, sanoo Uutissuomalaisen eläkkeelle jäävä politiikan toimittaja Ari Helminen

Hän ja työnantaja olivat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että pesti jatkuisi vielä puoli vuotta.

- Onneksi sain jatkaa.

Eduskunnassa 14 vuotta työskennellyt Helminen myöntää jättävänsä työnsä haikein mielin mutta myös kiitollisena.

- Ei tämän hienompaa työtä ja työpaikkaa olekaan, hän sanoo ja jakaa kiitosta niin toimittajakollegoilleen, kansanedustajille kuin eduskunnan virkamiehille.

Taakse jää huomattavasti mainettaan parempi työyhteisö: eduskunnassa on julkisesta kuvastaan huolimatta pääasiassa lämmin ja ystävällinen työilmapiiri, Helminen sanoo.

- Virkamiehet ja muu henkilökunta ovat avuliaita, ystävällisiä ja fiksuja. Sama pätee kansanedustajiin. Ylivoimainen enemmistö kansanedustajista tekee ihan julmetusti töitä niin valiokunnissa kuin oman alueensa edunvalvonnassa.

- Poliitikot ovat ehdottomasti mainettaan parempia, hän sanoo.

Vastenmielisiäkin piirteitä suomalaiseen politiikkaan on vuosien saatossa tullut, Helminen huomauttaa.

- Tahallista väärinymmärtämistä ja huonoa käytöstä on enemmän kuin ennen.

Vanhan liiton mieheksi itseään kuvaava Helminen kavahtaa identiteettipoliittista kinastelua ja suomalaiseen politiikkaan kovalla voimalla iskenyttä populismia.

- Annan arvoa sellaisille puolueille ja poliitikoille, jotka kykenevät löytämään ratkaisuja ongelmiin eivätkä keskity vain ongelmien luettelemiseen.

Jos politiikan kenttä on muuttunut Helmisen työuran aikana, on muutos ollut huimaa myös media-alalla.

Mediatalojen vähentyneet resurssit ovat ajaneet eri lehtiä tekemään yhteistyötä. Helmisen mukaan on tärkeää, että maakuntalehdillä on omia - vaikka sitten monen median yhteisiä - toimittajia läsnä eduskunnassa.

Helminen kiittää Keskisuomalainen-konsernia Uutissuomalaisen perustamisesta. Helminen on ollut mukana Uutissuomalaisessa alusta eli vuodesta 2017 asti.

Helminen sanoo olevansa kiitollinen siitä, että työura sai eräänlaisen loppukiihdytyksen Uutissuomalaisen myötä. Aiemmin Etelä-Suomen Sanomien eduskuntatoimittajana työskennelleen Helmisen juttujen yleisö kymmenkertaistui Keskisuomalainen-konsernin lehtien ja sanomalehti Karjalaisen yhteistyön myötä.

- Sain olla omalta osaltani rakentamassa uutta brändiä ja kaivamassa uutisia todella isolle lukijoiden joukolle. Se on ollut tosi innostavaa kaikki nämä vuodet.

Uutissuomalaisen uutispäällikkö Matti Pietiläinen kiittää Helmistä poikkeuksellisen merkittävästä roolista Uutissuomalaisen maineen ja tunnettuuden rakentajana.

- Ari on ollut Uutissuomalaisen kasvot pääkaupunkiseudulla poliittisten päättäjien ja talouselämän suuntaan. Hän on ollut aina siellä, missä kulloinkin on pitänyt olla.

Pietiläinen sanoo ihailevansa sitä, kuinka Helminen on kyennyt olemaan tarpeen tullen erittäinkin kriittinen toimittaja ilman, että hänessä olisi kyynisyyden häivääkään.

- Työkaverina Ari on ollut aivan loistava. Myönteinen ja avulias tiimipelaaja.

Ennen eduskuntatoimittajan työtä Helminen toimi 16 vuotta Itä-Hämeen päätoimittajana vuosina 1991-2007.

- Jälkikäteen olen ajatellut, että liian pitkään tuli oltua siinä tehtävässä. Etenkin loppuaikana tuntui siltä, että joudun tekemään paljon sellaisia asioita, joita en halunnut tai osannut. Oli suuri helpotus päästä takaisin riviin.

Helminen palasi päätoimittajan pestistä takaisin Etelä-Suomen Sanomien toimittajaksi silloisen päätoimittajan Heikki Hakalan aikana.

- Arilla ei ollut mitään vaikeuksia laskeutua päätoimittajan statuksesta kirjoittavaksi toimittajaksi. Ari on aina ollut äärimmäisen ahkera ja uutisorientoitunut toimittaja - ja mikä tärkeintä: ihmisenä aivan loistotyyppi, Hakala sanoo.

Toimittajan uransa Helminen aloitti Länsi-Savossa kesätoimittajana. Etelä-Suomen Sanomien palvelukseen hän siirtyi vakituisella työsopimuksella syksyllä 1985.

Ennen toimittajauran vakituisia pestejä Helminen opiskeli valtiotieteiden maisteriksi Helsingin yliopistossa ja pohti suuntautumista virkamiesuralle. Kansaneläkelaitoksella ja Mikkelin lääninhallituksessa töitä tehdessään Helminen ymmärsi, ettei hän ole virkamiesluonne.

Journalismi veti puoleensa, eikä intohimo ole sammunut vieläkään.

- Kun on koko ikänsä kirjoittanut, niin ei sitä malta kokonaan lopettaa.

Kun korona helpottaa ja rokote on lihassa, Helminen lähtee reissuun. Erityisen ihastunut hän on Italian Toscanan alueeseen. Ennen etelänmatkoja hän keskittyy hiihtämiseen ja 100-vuotiaan hirsitalon remontointiin Heinolan Pääsinniemellä.

- Tämä talvi on ollut siitä kiva, että Helsingissäkin on päässyt kunnolla hiihtämään. Muuta tekemistä ei ole koronan takia oikein ollutkaan, kun kulttuuritapahtumat ovat jäissä ja pubiinkaan ei viitsi mennä, Helminen sanoo.

Toimittaja Ari Helminen

Syntynyt 3. joulukuuta 1956 Sysmässä.

Työskenteli Uutissuomalaisessa vuosina 2017-2021.

Ennen sitä Etelä-Suomen Sanomien eduskuntatoimittajana 2007-2017 ja Itä-Hämeen päätoimittaja vuosina 1991-2007. Politiikan toimittaja Etelä-Suomen Sanomissa 1985-1991. Länsi-Savossa uutistoimittajana 1984-85.

Asuu Helsingissä vaimonsa kanssa. Kaksi aikuista lasta.

Vapaa-ajan asunto ja metsäpalsta Heinolan Pääsinniemellä.

Harrastaa matkustelua, hiihtoa, kulttuuririentoja ja metsän raivausta.