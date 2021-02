THL: Suomessa 620 uutta koronavirustartuntaa, kahden viikon tartuntaluvut pompanneet lähes 2 300 tartunnalla

Suomessa on raportoitu 620 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Kahden viikon aikana tartuntoja on raportoitu lähes 7 400, kun edeltävien kahden viikon aikana niitä raportoitiin noin 5 100. Tartuntojen määrä on siis kasvanut viime viikkoina selvästi.

Samaa tarinaa kertovat myös Suomen ilmaantuvuusluvut eli tautitapausten määrä kahdessa viikossa per 100 000 ihmistä. Viimeisten kahden viikon aikana ilmaantuvuus on pompannut yli 120:een, kun se aiempina kahtena viikkona oli reilu 90.

Kahden viime viikon lähes 7 400 tartunnasta noin 3 900 on havaittu viimeisten seitsemän päivän aikana. Tartuntoja on siis havaittu noin 500 enemmän kuin edellisen viikon aikana.

Manner-Suomessa tilanne on selvästi vaikein Uudellamaalla, jossa ilmaantuvuusluku on yli 240. Siellä tartuntoja on kahdessa viikossa todettu yli 4 100 kappaletta.

Lukujen valossa Suomen hurjin suhteellinen tautitilanne on Ahvenanmaalla, jossa alkukuun ilmaantuvuusluvusta 10 on siirrytty yli 290 tapauksen ilmaantuvuuteen. Tähän on kuitenkin riittänyt se, että 30 000 asukkaan Ahvenanmaalla tapauksia on todettu kahdessa viikossa 88, kun niitä sitä ennen oli todettu kahdessa viikossa vain 3 kappaletta.

Epidemian aikana tartuntoja on Suomessa todettu nyt yhteensä lähes 58 000.