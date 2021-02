Keväinen helmikuun loppu on monin paikoin vain hieman tavanomaista lämpimämpi, Hangossa helmikuun lämpöennätys voi rikkoutua

Viikonloppuna aurinko ja keväiset säät ovat hellineet liki koko Suomea. Useimmissa paikoissa lämpötilat ovat kuitenkin joko tavanomaisia tai vain hieman tavanomaista korkeampia, kertoo päivystävä meteorologi Juha Tuomola Ilmatieteen laitokselta.

Hangossa sen sijaan on epätavallisen lämmintä. Tuomolan mukaan on täysin mahdollista, että Hangon Russarön ja Tvärminnen havaintoasemilla on rikottu niiden helmikuun lämpöennätys. Molemmilla asemilla lämpötila on pyörinyt 7 asteen tuntumassa, mutta lopullisesti mahdollinen ennätys varmistuu vasta maanantain aikana.

Harvinaisia lämpöjä on mitattu muutamassa muussakin paikassa. Sekä Kauhavan lentokentällä että Inkoon Bågaskärin meriasemalla on lähestytty kahdeksaa lämpöastetta, mikä tapahtuu harvemmin kuin kerran 30 vuodessa.

Helmikuun valtakunnallinen lämpöennätys on vuonna 1943 Helsingin Malmilla mitattu 11,8 lämpöastetta.

Keskiviikkona muutosta säätyyppiin

Alkuviikosta sää pysyy samantyyppisenä kuin viikonloppuna, Tuomola kertoo. Lauha länsivirtaus pitää lämpötilat eteläisessä ja keskisessä Suomessa 4–7 lämpöasteen tienoilla, ja Lapissakin pysytään laajalti plussan puolella 2–4 lämpöasteessa.

Tiistaina viileämpää ilmaa alkaa valua Lappiin, ja lämpötilat laskevat pohjoisessa Suomessa nollan molemmin puolille.

Keskiviikkona Suomen keskiosaa vyöttää hajanainen sadealue, joka pudottaa eteläpuoliskollaan vettä ja pohjoisosastaan lunta. Määrät jäävät Tuomolan mukaan kuitenkin pieniksi.

– Sään muutos tapahtuu oikeastaan keskiviikon aikana, kun ilmavirtauksen suunta vaihtuu, ja viileämpää ilmaa alkaa virrata etelään asti, hän sanoo.

Koko Suomessa tämä vie lämpötilat 2–9 astetta pakkasen puolelle. Viikonloppua kohti sään ennakointi vaikeutuu selvästi.

– Periaatteessa on tulossa uusi sadealue, mutta millainen se on... Lunta voi silloin sataa reippaammin, mutta ajoitukset ovat hankalia.

Pakkasta on kuitenkin todennäköisesti tiedossa viikonlopullekin.