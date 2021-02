Lähestyvä ravintolasulku varjostaa hiihtokeskuksia – Levillä osa ravintoloista sulkeutuu jo nyt

Hallituksen kaavailema ravintolasulku 8. maaliskuuta alkaen varjostaa muun muassa hiihto- ja talviurheilukeskuksia, joissa erityisesti päivävieraiden syömisjärjestelyt vaikeutuvat.

– Osa ravintoloista on ilmoittanut, että nyt on ollut viimeinen viikonloppu, he eivät jatka toimintaansa edes sulkuun asti. Täällä on otettu etukenoon tämän asian suhteen, kertoo Visit Levin toimitusjohtaja Yrjötapio Kivisaari STT:lle.

Ovensa sulkevat erityisesti baari- ja pubityyppiset ravintolat. Kiinni menee muun muassa koronatartunnoista jo aiemmin julkisuutta saanut Bar Ihku. Sen omistava yhtiö Tunturiviihde sulkee kaikki ravintolansa ja aloittaa yt-neuvottelut, kertoi Kaleva lauantaina.

Hallituksen suunnitelman mukaan ravintolat sulkeutuvat suuressa osassa maata kolmeksi viikoksi. Ulosmyynti on sallittua sulun aikana. Ravintolat saavat olla auki niillä alueilla, joilla tautitilanne on vielä rauhallinen. Sulkemisesta päättää eduskunta, jolle hallituksen odotetaan tuovan asiaa koskevan esityksensä alkuviikosta.

– Yrittäjillä on jo toinen sesonki, jona tapahtuu vastaava sulku parhaaseen myyntiaikaan. Tämä on vakava asia myös henkilökunnalle, joka tulee määräaikaisella sopimuksella sesongin ajaksi, Kivisaari kertoo STT:lle.

Hänen mukaansa alueella on kuitenkin hyvin ymmärretty, että kyseessä on tärkeä terveysturvallisuustoimenpide, mikä on näkynyt menettelytavoissa.

– Täällä on tehty paljon töitä jo pitkän aikaa terveysturvallisuuden eteen. Juuri ennen hiihtolomia oli merkittävä maskikampanja, jossa kaikki toimijat aktiivisesti mainostivat asiakkaille, että maskia tulisi käyttää ja turvavälit pitää. Henkilökunta pitää maskeja, ja asiakkailta osassa paikoista jopa edellytetään maskin käyttöä.

Toimenpiteet vaikuttavat toistaiseksi onnistuneilta, sillä suuria tartuntaryppäitä ei ole Lapissa tullut ensimmäisellä hiihtolomaviikolla, Kivisaari toteaa.

Päivävieraille ruokailujärjestelyt vaikeutuvat

Ravintolasulun aikaan majoittuvia asiakkaita kehotetaan syömään omissa tiloissa ja tilaamaan ruoka noutona tai toimitettuna ravintoloista ja ruokakaupoista. Vieraita suositellaan olemaan ruokakauppojen tilauspalveluihin hyvissä ajoin yhteydessä.

Päivävieraille ravitsemustilanne on hankalampi.

– Tietysti ruokakaupoista löytyy erilaisia annoksia, jotka ovat valmiita evään tyyppisesti nautiskeltavaksi. Tätähän tämä sulku käytännössä tarkoittaa, että johonkin asiakasryhmään se ilman muuta vaikuttaa, Kivisaari sanoo.

Korona-aika on saanut ihmiset suosimaan mökkimajoittumista hotellihuoneiden sijasta, Kivisaari arvioi.

– Käyttöasteet ovat olleet järjettömän huonot, hotelleja ei ole juurikaan käytetty.

Pelkkiä huonoja uutisia korona-aika ei ole tuonut alalle. Ulkomaalaiset vieraat ovat lähes tyystin kadonneet, mutta suomalaisten määrä näyttää kasvaneen jonkin verran.

– Voisi sanoa, että suomalaiset ovat osanneet nauttia Lapin luonnosta, täällä on merkittävästi ollut lomahuoneistojen käyttäjiä, uskon että enemmän kuin aikaisempina vuosina. Näppituntumalta tuntuu ja näyttää siltä, että paljon on ollut uusia Levin kävijöitä, Kivisaari sanoo.

Rukalla merkittävä osa ravintoloiden myynnistä jo nyt ulos

Vastaavaa ilmiötä on havaittu myös Rukalla, jossa suomalaiset ovat paikanneet kadonneita ulkomaalaisia. Rukalla moni ravintola pyrkii jatkamaan ruoan ulosmyyntiä rinteisiin, kuten on koronaoloissa jo tehtykin.

– Kyllä täällä merkittävä osa myynnistä on tällä hetkellä ulosmyyntinä, ja tarkoitus on, että he jatkavat sitä. Ei varmaan kaikki, mutta enemmistö yrittää pyörittää liiketoimintaansa ulosmyynnillä, jotta ihmisillä olisi töitä, arvioi Ruka-Kuusamo Matkailu ry:n toimitusjohtaja Mats Lindfors.

Ravintolasulun aikana hiihtokeskus pyrkii lisäämään väljästi aseteltuja pöytiä ja penkkejä ulkona ruokailua varten päivävieraille, jotka eivät voi ruokailla mökissään tai hotellilla. Lindfors ei usko, että ravintoloiden sulku pienentäisi kävijämäärää merkittävästi.

– Tuskin se positiivisesti vaikuttaa, varmasti pientä laskua on, koska ihmiset ovat yleisellä tasolla varovaisempia.

Lindforsilla riittää toivoa sen suhteen, että suomalaiset osaavat käyttäytyä vastuullisesti myös kevättalven lomilla, koska myös joulupyhät onnistuivat asiallisesti.

– On tärkeätä, että kaikki toimivat vastuullisesti. Jos nyt lähtee hiihtoreissulle, tulee terveenä ja noudattaa yleisiä terveysturvallisuusohjeita, niin hyvin menee tämä kevättalvi.

"Odotellaan lopullisia päätöksiä"

Himoksella valmistaudutaan ravintolasulun lopulliseen muotoon ja määräysten sisältöön.

– Nyt tietenkin odotellaan lopullisia päätöksiä asian suhteen. Todella pikaisella aikataululla joudutaan muutoksia toimintaan tekemään, jotta palveluja pystytään laskettelijoille tarjoamaan. Tärkeä osa laskettelupäivää on se, että voi taukoa viettää ja saa ruokaa syödäkseen, toteaa Himos-Yhtiöiden toimitusjohtaja Elsi Ojala.

– Ilman muuta pyritään asia toteuttamaan siten, miten se on mahdollista, eli jos ruoan myynti mukaan on mahdollista, niin sitten tietenkin myymme mukaan.

Himoksella aiotaan myös Ojalan mukaan huolehtia siitä, että asiakkailla on ulkona tarpeeksi taukopaikkoja, joissa syödä ruokansa. Käytännössä se voi tarkoittaa esimerkiksi uusia rinteeseen tuotavia tuoli-pöytäryhmiä hiihtokeskuksen tavanomaisten laavujen ja nuotiopaikkojen rinnalle.

"Kova isku alalle"

Alan järjestön mukaan ravintolat ovat nyt veitsenterällä.

– Kyllähän tämä kova isku ravintola-alalle ja työntekijöille on. Seuraavalla viikolla kriisi on jatkunut vuoden, kassat ovat totaalisen tyhjiä ja työntekijöiden asema vaikea. Moni ollut lomautettuna kokonaan maaliskuun lopulta tai on välillä päässyt käymään töissä, ja taas tulee lomautuksia ja yhä enemmän irtisanomisia, vaikka työnantajat pyrkivät kaikin keinoin pitämään kiinni henkilöstöstä, kertoo Matkailu- ja ravintolapalvelut ry:n (MaRa) toimitusjohtaja Timo Lappi.

Alan tulevaisuus riippuu Lapin mukaan pitkälti siitä, millaiseen tukeen valtio venyy asiassa.

– Se riippuu siitä, millaisen tukipaketin hallitus ja eduskunta ovat tekemässä. Kaikki joustamattomat kiinteät kulut pitäisi korvata. Tilanne on niin heikko, että jos vain osa korvataan, se ei yksinkertaisesti riitä. Parhaillakaan yrityksillä ei ole enää kassassa rahaa ja velkaa on otettu niin paljon kuin mahdollista.

Pelkällä takeawaylla ruokaravintola ei elä, Lappi sanoo.

– Kyllä se enemmän on sitä, että (ulosmyynnillä) on saatu edes osa kustannuksista katettua ja vaikeuksia siirrettyä tuonnemmaksi, mutta kun se on jatkunut ja jatkunut, eikä vaikeuksia pysty loputtomiin siirtämään.

Tilanne näyttää nyt erityisen synkältä, koska konkurssisuoja loppui tammikuun lopussa MaRan vastustuksesta huolimatta.

– Viesti, joka meille tulee yrittäjiltä, on todella tummasävyinen. Hirveä huoli on paitsi omasta taloudesta ja jaksamisesta, myös työntekijöiden jaksamisesta ja tulevaisuudesta, Lappi sanoo.