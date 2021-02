Kolumni: Keittiö ovi kiinni vai koko koti avoimena tilana?

Viime aikoina lehdissä on ollut sisustusjuttuja, joissa pohditaan, millainen keittiön pitää olla. Aikoihin sitä ei ole tarvinnutkaan pohtia, sillä keittiö-olohuone-ruokailutilan on pitänyt olla yhtä avaraa huonetta.

Isojen kotien huoneratkaisu on uinut myös pieniin asuntoihin. Erityisesti siellä sillä tavalla on saatukin todellisia hyötyneliöitä. Pikkuruinen keittokomero on harvoin mikään loistoratkaisu haluttiinpa painottaa sisustusta, tilaa tai toiminnallisuutta.

Muodit tulevat ja menevät, ja muodistahan kaikessa on lopulta kyse. Koska uutta on enää näillä tuhatluvuilla hankala keksiä, joudutaan ideoita kierrättämään.

Me ikäluokkani tavalliset maalaislapset tallustimme tuvan lattioilla. Pieneläjät kaupungeissa asuivat hellahuoneissa. Eipä ihmekään, että kehitys kehittyi keittiöiksi vauraampien huushollien tapaan.

Kun ystäväperhe rakensi taloa 80-luvulla, rouva vaati keittiön ja olohuoneen välille piirrettyä ovea poistettavaksi. Suunnittelija protestoi: Haluatko muka, että kaalikeitto haisee olohuoneessa!

Minä olin vielä radikaalimpi. Ensimmäiset kuvat nähtyäni kauhistuin, sillä keittiö oli erillinen huone sivussa oleskelutiloista: Ei tule kuuloonkaan, että nyhräisin tuolla yksikseni, kun muut viettäisivät yhteistä aikaa.

Noihin aikoihin se oli vielä noin selkeää: äiti se keittiössä puuhastelee...

Meille tuli tupa, ja olimme siihen niin tyytyväisiä, ettei muuta edes mietitty remontissakaan.

Avokeittiössä sopii tapahtumaan kaikki: ruokaa laitetaan, kuulumiset vaihdetaan, lehdet luetaan, läksyt tehdään.

Erillinen keittiö näyttää nyt kuitenkin kiehtovan monia, ja onkin mielenkiintoista nähdä, millaisiksi tulevina vuosina esimerkiksi asuntomessutalot muuttuvat.

Argumentti numero yksi tuntuu olevan, että keittiön oven voi sulkea perässä, jolloin sotkut jäävät oven taakse. Poissa silmistä, poissa mielestä.

Koska yleinen elämänkokemus on osoittanut, että keittiösotkut kalvavat enemmän naisten kuin miesten silmää, rohkenen sanoa: äiti saa rauhassa ja hyvällä omallatunnolla istahtaa sohvalle sen hetken kuin ehtii ilman, että silmäkulmasta näkyvät tekemättömän työt.

Muuta hyvää suljetussa keittiössä en keksikään - paitsi lisääntyvä seinäpinta-ala, jonka voi täyttää kaapeilla, sillä kaappitilaahan ei koskaan ole liikaa.

Huonoa sen sijaan tulee mieleen enemmän.

Nykyään on kovasti muotia laittaa ruokaa, sellaista hienoa, aikaa vievää ruokaa, ja syödä sitä yhdessä ystävien kanssa.

Olisipa se mukavaa erillisessä keittiössä, vaikka oven miten pitäisi auki. Vieraat kai istuisivat sohvalla puhelimissaan, ja isäntä tai emäntä pusaisi hienoa ruokaa itsekseen. Toivottavasti kaikki edes notkuisivat ruokailutilassa pöydän ympärillä.

Isossakin keittiössä tulee ahdasta, jos kokkeja on monta. Avokeittiö joustaa aina olohuoneen takanurkkaan asti.