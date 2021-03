Yön uutiskooste: Valtioneuvosto toteaa poikkeusolot istunnossaan, Yhdysvalloissa Donald Trump esiintyi ensimmäistä kertaa virkakautensa jälkeen

Saarikko tarjoaa sote-uudistusta ratkaisuksi kuntien talousahdinkoon

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko uskoo sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tarjoavan ratkaisun kuntien talousahdinkoon. Hän arvioi STT:n kuntavaalihaastattelussa, että kun kuntien tehtävistä raskain ja vahvimmin säädelty osuus siirtyy maakunnille, jää kuntapäättäjille tilaa keskittyä kunnan omien aluevahvuuksien löytämiseen.

Saarikon mielestä kuntaliitoskeskustelun sijaan kunnissa kannattaakin valmistautua rakentamaan oman kunnan idea uusiksi koosta riippumatta.

Valtioneuvosto toteaa poikkeusolot istunnossaan - myös ravintoloiden sulkemisesta annetaan esitys

Tänään kello 11.45 alkavassa valtioneuvoston yleisistunnossa todetaan poikkeusolot. Pääministeri Sanna Marin (sd.) ennakoi toteamista perjantaina Twitterissä ja sanoi koronatilanteen olevan vakava ja pahenevan nopeasti.

Presidentti Sauli Niinistö kertoi torstaina STT:lle, että poikkeusoloista vallitsee jo yhteisymmärrys.

Lisäksi valtioneuvoston yleisistunnossa annetaan esitys laista ravintoloiden sulkemiseksi kolmen viikon ajaksi. Asialla on kiire, koska ravintoloiden kolmen viikon sulun on tarkoitus alkaa 8. maaliskuuta. Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk.) on kertonut, että lain käsittely vie minimissään neljä päivää.

Työllisyyden kuntakokeilut alkavat tänään

Työllisyyden kuntakokeilut alkavat tänään. Kokeilut jatkuvat hieman yli kahden vuoden ajan.

Työllisyyden kuntakokeilussa tavoitteena on edistää nykyistä tehokkaammin työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista sekä tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen.

Mukana kokeilussa ovat ne työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Lisäksi mukana ovat kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat sekä maahanmuuttajat ja vieraskieliset, jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapalveluissa kokeilualueiden TE-toimistoissa.

Kokeilussa on mukana 25 kokeilualuetta ja 118 kuntaa.

Metsitystukea voi hakea nyt - tavoitteena lisätä hiilensidontaa ja vähentää päästöjä

Laki metsityksen määräaikaisesta tuesta on tullut voimaan kuluvan vuoden alusta, ja tukea voi hakea Metsäkeskuksesta tästä päivästä alkaen. Uuden tukijärjestelmän tavoitteena on lisätä hiilensidontaa ja vähentää maankäyttösektorin päästöjä.

Tukea myönnetään yksityisille maanomistajille joutoalueiden eli viljelyn ulkopuolelle jääneiden peltolohkojen sekä turvetuotannosta vapautuneiden suonpohjien metsittämiseen. Tällaisia joutoalueita on maa- ja metsätalousministeriön tiedotteen mukaan Suomessa noin 120 000 hehtaaria.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) mukaan metsityslaki on yksi hallitusohjelman mukainen maankäyttösektorin ilmastotoimi.

Yhdysvalloissa Donald Trump esiintyi ensimmäistä kertaa virkakautensa jälkeen: "Poliittinen matka on kaukana päätöksestään"

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump julisti konservatiivien vuosittaisessa kokouksessa, että hänen poliittinen matkansa on kaukana päätöksestään, kirjoittaa yhdysvaltalainen uutiskanava NBC.

Ex-presidentti esiintyi ensimmäistä kertaa sitten tammikuussa päättyneen virkakautensa.

Republikaanien Trump kertoi puheessaan, että ei aio perustaa uutta puoluetta.

Trump toisti myös valheet siitä, että presidentti Joe Biden ei olisi voittanut marraskuun presidentinvaaleja. Entinen presidentti mainitsi lisäksi mahdollisesta presidenttiehdokkuudesta tulevaisuudessa.

Valko-Venäjän oppositiojohtaja Tsihanouskaja saapuu vierailulle Suomeen

Valko-Venäjän opposition johtohahmo Svjatlana Tsihanouskaja saapuu tänään usean päivän vierailulle Suomeen. Tsihanouskaja tapaa vierailunsa aikana muun muassa presidentti Sauli Niinistön, pääministeri Sanna Marinin (sd.) sekä ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.)

Tsihanouskajan vierailua Suomessa isännöi Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen kunniapuheenjohtaja, kansanedustaja Ilkka Kanerva (kok.)

Tsihanouskaja oli Valko-Venäjän opposition ehdokkaana viime vuoden elokuun presidentinvaaleissa, joiden voittajaksi julistautui maata itsevaltaisesti hallinnut Aljaksandr Lukashenka. EU ja muut länsimaat eivät ole tunnustaneet Lukashenkan vaalivoittoa.

Myanmarin syrjäytetyn johtajan Aung San Suu Kyin syytteiden oikeuskäsittelyn määrä alkaa

Myanmarissa on tänään määrä alkaa syrjäytetyn johtajan Aung San Suu Kyin syytteiden oikeuskäsittely. Häntä syytetään muun muassa Myanmarin tuonti- ja vientilakien rikkomisesta hänen kotoaan löydettyjen radiopuhelinten vuoksi.

Suu Kyi voitti marraskuussa pidetyt vaalit, mutta armeija kaappasi vallan helmikuun alussa ja vangitsi Suu Kyin sekä muuta maan poliittista johtoa. Suu Kyi on ollut kaappauksesta lähtien kotiarestissa, eikä häntä ole nähty julkisuudessa. Sotilasjuntta kertoi helmikuun puolivälissä, että syrjäytetty johtaja on hyvissä voimissa ja turvassa.

Myanmarissa on kaappauksen jälkeen ollut mittavia mielenosoituksia, joita poliisi ja sotilaat ovat hajottaneet väkivaltaisesti.

Britannian hovia käsittelevän The Crownin näyttelijät nappasivat Golden Globe -palkintoja

Yhdysvalloissa on parhaillaan käynnissä elokuva- ja televisioalan Golden Globe -palkintogaala.

Televisiodraaman parhaiden näyttelijöiden palkinnot menivät Britannian kuningasperhettä käsittelevän Netflixin The Crown -sarjan näyttelijöille. Parhaan miesnäyttelijän palkinnon sai Josh O'Connor, joka näytteli tuoreimmalla tuotantokaudella prinssi Charlesia. Naisnäyttelijän palkinnon sai Emma Corrin, joka esitti kaudella prinsessa Dianaa.

Suomen aikaa ennen aamuviittä monen merkittävän kategorian palkinnot oli vielä jakamatta.

Golden Globe -palkinnot ovat myös suunnannäyttäjä, koska niiden voittajat ovat usein pokanneet myös elokuva-alan vuotuisia pääpalkintoja eli Oscareita.

Tolvanen ja Haula paukuttivat Nashvillelle maalin mieheen

Jääkiekon NHL:ssä Nashville Predatorsin Eeli Tolvanen ja Erik Haula pääsivät näyttämään taitojaan, kun kumpikin teki yhden maalin kohtaamisessa Columbus Blue Jacketsia vastaan. Nashville voitti Columbuksen 3–1.

Tolvanen vastasi joukkueensa toisesta maalista ja Haula kolmannesta. Columbuksen paidassa luisteli Patrik Laine, joka jäi tehoitta.

Joukkueiden suomalaismaalivahdeilla riitti töitä. Nashvillen maalilla Juuse Saros pysäytti 28 laukausta. Columbuksen Joonas Korpisalo torjui 26 kertaa.