Kolumni: Petteri Orpon seuraajakuvio kokoomuksessa selkeytyi Kirsi Pihan ja Elina Lepomäen pyörähdysten myötä

Ensin Helsingissä pormestariehdokkaaksi asetettu ja politiikkaan paluuta tekevä Kirsi Piha paukauttaa lauantaina blogissaan, että kiitos ja näkemiin, että hän ei nyt sitten kuitenkaan ole käytettävissä pormestariehdokkaaksi. Selityksekseen Piha kertoo, ettei hän koe pystyvänsä edustamaan "sitä arvojen kirjoa, joka tällä hetkellä kokoomuksessa on".

Sitten sunnuntaiaamuna kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo tilittää sosiaalisessa mediassa, kuinka pettynyt hän on paitsi Pihan luopumisesta myös siitä, kuinka jotkut kokoomuslaiset sosiaalisessa mediassa "nostavat omaa profiiliaan kylvämällä eripuraa ja jopa loukkaamalla ja satuttamalla muita".

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Ja sitten onkin puolueen varapuheenjohtajan Elina Lepomäen vuoro karauttaa tantereelle sekä ilmoittaa asettuvansa kuntavaaleissa ehdolle Helsingissä. Koska Lepomäki ei kuitenkaan tarjoudu pormestariehdokkaaksi vaan haluaa jatkaa valtakunnan politiikassa, hän ehdottaa Helsingin Sanomien haastattelussa Pihan tilalle kansanedustaja Juhana Vartiaista.

Lepomäen asettuminen ehdolle Helsingissä on kokoomukselle ja Orpolle suuri pelastus.

Vielä lauantaina puolueen tilanne vaikutti katastrofaaliselta, kun Pihan lisäksi myös julkkiskokki Hanna Gullichsen ilmoitti samankaltaisista syistä kuin Piha luopuvansa ehdokkuudestaan kokoomuksen riveistä Helsingin kaupunginvaltuustoon. Tuolloin näytti siltä, että Orpon ote puolueestaan on täysin kirvonnut ja puolue menossa kuntavaaleihin täysin hajaantuneena kuittaamaan varman tappion.

Viikonvaihteen pyörähdysten myötä kokoomuksessa yksi tähti sammui ja toinen kirkastui. Piha teki tällä ilmaveivauksellaan puolueelleen niin suurta hallaa, että hänen poliitikkoutensa kokoomuksessa on nyt lopullisesti kuopattu. Sen sijaan Lepomäki nousi suorastaan puolueensa pelastavaksi enkeliksi ja saa tästä velvollisuudentuntoisuudestaan aivan uutta sädekehää ylleen.

Jos todella on niin, miltä nyt näyttää, että Piha on ottanut sosiaalisen median keskusteluista niin paljon itseensä, että peruutti koko ehdokkuutensa, ei hänestä edes olisi ollut kestämään pormestariuden ja siihen liittyvien poliittisten vääntöjen paineita. Kokoomuksessa on toki arvojen kirjoa, mutta niin sitä on jokaisessa tuon kokoluokan puolueessa, on ollut ja on aina.

Lepomäki taas on niin kovassa nousukiidossa, että kun hän on kokoomuksen kärkiehdokas Helsingissä, voi puolueen pormestariehdokas olla – ei sentään ihan kuka tahansa mutta kylläkin – Vartiaisen kaltainen puolueen kakkosvitjalainen.

Orpon seuraajakuvio selkiytyi näillä kiemuroilla. Lepomäki sai nyt selvää kaulaa Orpon toiseen vahvaan seuraajakandidaattiin, Antti Häkkäseen.

Toki vaalitkin ratkaisevat. Jos Lepomäki siivittää ehdokkuudellaan kokoomuksen voittoon Helsingissä ja pelastaa pormestaripaikan säilymisen puolueellaan, on hän halutessaan itseoikeutettu Orpon työn jatkaja. Tällöin puheenjohtajavaihdos voitaisiin tehdä kokoomuslaisen sivistyneesti ja Orpollekin sopivalla tavalla säännönmukaisessa puoluekokouksessa ensi vuonna ja vuotta ennen seuraavia eduskuntavaaleja.

Helsingin Uutisten teettämä mielipidekysely ei tosin lupaa Helsingissä voittoa kokoomukselle vaan vihreille. Kysely tehtiin kuitenkin ennen tietoa Lepomäen ehdokkuudesta – jos kohta myös ennen tietoa entisen apulaiskaupunginjohtajan, vihreiden Pekka Saurin ehdokkuudesta.