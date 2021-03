Pääministeri Marin pyysi anteeksi tulkintaepäselvyyksiä yksityistilojen sulkemisesta – "Tilanne ollut kohtuuton"

Pääministeri Sanna Marin (sd.) pyysi anteeksi yrityksiltä ja kansalaisilta sitä, että eri tahoilla on ollut erilaisia käsityksiä tartuntatautilain tulkitsemisesta ja muun muassa siitä, millä ehdoilla liikuntapaikkoja suljetaan. Marinin mukaan tilanne on ollut kohtuuton etenkin yrittäjien näkökulmasta.

– Pyydän anteeksi kaikilta heiltä, jotka tällä hetkellä joutuvat elämään epävarmuudessa sen vuoksi, että tätä tulkintaerimielisyyttä on, Marin sanoi hallituksen tiedotustilaisuudessa maanantaina.

Marinin mukaan sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) etsivät maanantaina yhteistä tulkintaa, ja siitä tiedotetaan tiistaina. Marin kuitenkin painotti, että asia on avin päätösvallassa.

"Yhteinen tilannekuva"

Etelä-Suomen avi ja sosiaali- ja terveysministeriö kokoustivat aiheesta maanantaina. Etelä-Suomen avin terveydenhuoltoyksikön päällikkö Mikko Floréen kuvaili STT:lle, että ministeriön kanssa aamulla käyty keskustelu oli hengeltään rakentava ja asioissa on saatu "yhteinen suunta". Tarkemmin hän ei keskustelujen sisältöä avannut.

Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Satu Koskela kertoi, että aamupäivällä kokouksessa käytiin läpi, miten lakia voi eri näkökulmista tulkita ja mikä on STM:n käsitys asiasta. Etelä-Suomen avin lisäksi paikalla oli edustajia muistakin aluehallintovirastoista.

– Me kyllä jaamme yhteisen tilannekuvan tautitilanteesta ja tarvittavista toimista, Koskela sanoi STT:lle.

Koskelan mukaan asiaa oli määrä käsitellä vielä Etelä-Suomen avissa, minkä jälkeen STM ja avi käyvät sen uudelleen läpi tiistaina. Ratkaisusta tiedostetaan sen jälkeen.

Etelä-Suomen avi ja ministeriö ovat olleet erimielisiä siitä, miten tartuntatautilain pykälää 58 g pitäisi tulkita asiakas- ja osallistujatiloja koskevien rajoitusten suhteen.

Ministeriön tulkinta laista näyttää olevan se, että sen pohjalta voitaisiin sulkea sisätilat, joissa tavanomaisesti on tai voi olla yli 10 henkeä. Avin tulkinnan mukaan tilat saavat olla auki, jos toimintaa rajoitetaan enimmillään 10 henkeen. Rajatuissa ulkotiloissa sulkumääräys koskee yli 50 hengen tiloja.

Pykälä koskee muun muassa kuntosaleja, yleisiä saunoja, kylpylöitä sekä sisäleikkipuistoja.

Avien tulkinta yhtenäinen

Floréenin mukaan kaikkien aluehallintovirastojen tulkinta asiassa tulee olemaan yhtenäinen, vaikka ne tekevätkin päätöksensä itsenäisesti. Etelä-Suomen avin viimeviikkoinen päätös oli ensimmäinen uuden tartuntatautilain mukaan tehty päätös aluehallintovirastoissa.

– Kun tämä on kuitenkin edessä muillakin alueilla, niin on tärkeää, että jos ja kun päivitetään tätä ajattelutapaa ja tulkintaa, se on sitten yhteinen aluehallintovirastoilla, Floréen sanoo.

Etelä-Suomen avin päätökseen pohjautuvat rajoitukset astuivat voimaan maanantaina. Ne ovat voimassa maaliskuun 14. päivään saakka, ellei avi anna asiasta uutta päätöstä.

Rajoitukset koskevat vain osaa Etelä-Suomen avin alueesta: Helsinkiä, Espoota, Vantaata, Kauniaista, Järvenpäätä, Keravaa, Kirkkonummea, Sipoota ja Tuusulaa. STM on arvostellut avia myös alueellisesta rajauksesta.