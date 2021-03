Suomalaisnuoret pääosin tyytyväisiä asumiseensa – kimppakämppäasuminen on menettänyt suosiotaan

Suomalaisnuoret ovat keskimäärin tyytyväisiä asumiseensa, selviää ympäristöministeriön ja Nuorisoasuntoliitto ry:n teettämästä kyselytutkimuksesta. Kova kilpailu asunnoista ja korkea vuokrataso saavat kuitenkin nuoret tinkimään muusta elintasostaan.

Yksin asuminen on lisääntynyt, eikä kimppa-asuminen tuntemattomien tai edes kavereiden kanssa enää juurikaan houkuttele nuoria.

– Tutkimuksen perusteella nuorten halu elää yksilöllistä ja itsenäistä elämää on kasvanut entisestään. Vanhempien luota pois muuttaminen mahdollisimman aikaisin on yhä useamman toiveissa, mutta samalla halu kimppa-asumiseen on vähentynyt selvästi. Se aiheuttaa nuorille haasteita erityisesti alueille, joilla asumisen hinta on kovin korkea, sanoo ympäristöministeriön erityisasiantuntija Tuula Tiainen tiedotteessa.

Nuorista 77 prosenttia asuu vuokralla. Erityisesti kerrostaloissa ja kerrostaloyksiöissä asuminen on lisääntynyt.

Noin puolet nuorista asuisi mieluimmin isossa kaupungissa.

Ensiasunto ostetaan myöhemmin kuin vuosituhannen alussa

Kyselyn perusteella suomalaisnuoret selviävät asumiseen liittyvistä kuluistaan pääosin hyvin. Oman asunnon löytäminen on kuitenkin monille vaikeaa, ja korkeat asumiskulut edellyttävät esimerkiksi työntekoa opiskelujen ohella.

Asumiskustannusten vuoksi yksi kolmesta nuoresta on ottanut lainaa ja kaksi kolmesta on tehnyt tarkkoja laskelmia asumisvalintoja tehdessään. Tutkimuksen mukaan monet nuoret saavat suoraa tai epäsuoraa rahallista tukea asumiseen vanhemmiltaan tai lähiomaisiltaan.

2000-luvun alkupuolella ensiasuntojen ostaminen oli tutkimuksen mukaan yleisempää, ja asunnot myös ostettiin nuorempana kuin nykyisin. Tutkimukseen vastanneista asunnon ostoa harkitsevista nuorista yli puolet näki asunnon ostamisen realistiseksi vasta 4–10 vuoden päästä tai jopa myöhemmin.

Kyselytutkimuksella on selvitetty 18–29-vuotiaiden nuorten asemaa Suomen asuntomarkkinoilla, nuorten asumismuotoja ja tyytyväisyyttä asumisen tapoihin ja tasoon. Kyselyyn vastasi 1 500 nuorta. Tutkimuksen tekivät Taloustutkimus Oy sekä Suomen ympäristökeskus (Syke).