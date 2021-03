41-vuotias Virkkunen on työskennellyt Kansan Uutisissa vuodesta 2017 lähtien. LEHTIKUVA / Hand out / Kansanuutiset

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti Jussi Virkkunen on nimitetty Kansan Uutisten päätoimittajaksi ja lehteä kustantavan Kansan Uutiset Oy:n toimittajaksi. 41-vuotias Virkkunen on työskennellyt Kansan Uutisissa vuodesta 2017 lähtien ja hän on aiemmin työskennellyt myös Ylellä, MTV:llä ja STT:llä.