Kolumni: Yksi korutehdas ei saa ryöstää koko kansalliseeposta

Kalevala Korun pronssikorvikset on haudattu toistaiseksi piironginlaatikoihin, mutta brändäys hopeakoruihin on onnistunut. Kalevala Koru on ollut varma lahjavalinta, koska sillä on ollut vastuullisen, kotimaisen ja perinteisiin uudella twistillä tarttuneen maine.

Nyt laajaan julkisuuteen tuli kiista, onko Kalevala vain koru vai saako se olla jotain enemmän. Tästä tulee varmasti Kalevala Korulle suuri mainehaitta.

Kalevala Koru ei eilisen jälkeen ole enää varma lahjavalinta vaan erityisen epävarma. Uskon, etten ole ainoa, joka ei enää halua kantaa kaulallaan kotoisen kulttuuri-imperialismin merkkiä. Sellainen on nyt Kalevala Koru.

Toisaalta ylemmän amk-tutkinnon lopputyö tuskin voisi saada tukevampaa ponnistuslautaa kuin Mimosa Sukasen työ on nyt saanut. Hänen laaja-alaisen kulttuurimatkailuhankkeensa Kalevala Kartalle tarkoitus on nostaa vetonaulaksi Kalevala joulupukin ja Muumien rinnalle.

Kalevala Kartalle -hankkeen jatkolause ”Siitäpä nyt tie menevi uusi ura urkenevi” sopii kuin nappi renksuun Pohjois-Karjalaan. Palvelumuotoilu, jota Kaleva Kartallekin tarjoaa, on vielä suhteellisen uutta, mutta tärkeää tässä välitilassa. Nyt on valmistauduttava koronan jälkeiseen liikkeelle lähtöön.

Kalevala on ollut pölyttynyt, mutta se todellakin kannattaa kaivaa esille. Tuskin siitä tulee lukemistojen aatelia, mutta Kalevalan tarut ja tarinat ovat kuin tehtyjä tähän aikaan.

Mimosa Sukanen on todella oikeilla poluilla.

Kalevalaa ei tarvitse keksiä, se on ollut aina, ja se on tavallisten suomalaisten omaa, vaikka Elias Lönnrot tulikin luoneeksi sille elitististä leimaa.

Mikä ihmeellisintä, matkailu- ja kulttuuriyritysten ei tarvitse lähteä tyhjästä edes turistien kanssa. Kalevala on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran mukaan käännetty 60 kielelle, monille moneen kertaan.

Ja tietysti on Taru Sormusten Herrasta! J.R. Tolkieninkin matkailuapu Suomelle on jäänyt laaja-alaisesti hyödyntämättä.

Kalevala on suomalaisen kulttuurin alkujuuri. Edes korun ja taide-esineen nimenä Kalevala ei voi olla yhden yrityksen yksinoikeus, vaikka Kalevala Koru korumalleineen tietysti onkin.

Kalevala Korun omistaja Kalevalaisten Naisten Liitto oli Helsingin Sanomien mukaan aluksi Kalevala Kartalle -verkostossa mukana mutta irtautui siitä sen jälkeen, kun yhtiö jätti Patentti- ja rekisterihallitukselle vaatimuksen Kalevala Kartalle -tavaramerkin kumoamiseksi.

Syyttävällä sormella voi korutehtaan lisäksi osoittaa myös suomalaista perinne- ja kulttuurisektoria, joka on antanut kansalliseepoksen liukua yhden yrityksen tavaramerkiksi.