Etelä-Suomen aluehallintovirasto tiukentaa koronarajoituksia

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) valmistelee tiukennuksia koronarajoituksiin. Päätöksiä tehdään kokoontumisrajoituksista, tilojen terveysturvallisen käytön varmistamisesta ja tilojen sulkemisesta, avi kertoi tiedotteessa keskiviikkona.

Tällä haavaa muun muassa yleisiä saunoja ja kuntosaleja koskeva päätös tilojen sulkemisesta on voimassa pääkaupunkiseudulla sekä Järvenpään, Kauniaisten, Keravan, Kirkkonummen, Sipoon ja Tuusulan alueella. Sisätiloja on avin mukaan kuitenkin mahdollista käyttää, jos niissä on samanaikaisesti enintään kymmenen asiakasta tai osallistujaa.

Seuraavaksi samanlainen päätös koskisi koko Hus-aluetta ja se olisi voimassa 8.–14. maaliskuuta.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Myös kokoontumisrajoituksia ollaan tiukentamassa niin, että koko Etelä-Suomeen tulee voimaan enintään kuuden henkilön rajoitus. Tällä haavaa suurimmassa osassa Etelä-Suomen aluetta on voimassa avin määräys, jonka mukaan yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa saa olla enintään kymmenen ihmistä

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella raja on kuusi ihmistä.

Etelä-Suomen avin on tarkoitus tiedottaa päätöksistään torstaina.