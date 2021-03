Yön uutiskooste: Koronavilkun käyttäjä voi päästä testiin altistumisilmoituksen perusteella, Myanmarissa kuoli 38 mielenosoittajaa

Tästä päivästä lähtien Koronavilkun käyttäjä voi päästä testiin altistumisilmoituksen saatuaan. Aiemmin altistumisilmoituksen saaneita ihmisiä on suositeltu hakeutumaan testiin vain, jos heillä on oireita.

Uudessa sovellusversiossa altistumisilmoituksen saanutta kehotetaan ottamaan yhteyttä terveydenhuoltoon, josta käyttäjä saa ohjeita esimerkiksi testaamiseen liittyen. Sovelluksessa on kuntakohtaiset ohjeet yhteydenottoa varten

Kuntapäättäjät arvioivat maakuntaveron kiristävän verotusta

Kuntapäättäjät arvioivat Veronmaksajien kyselyn mukaan verotuksen kiristyvän, jos kuntien ja valtion lisäksi myös maakunnat saavat verotusoikeuden. Kyselyyn vastanneista kunnanvaltuutetuista 71 prosenttia oli tätä mieltä ja kuntien johtavista virkamiehistä 82 prosenttia.

Sote-uudistuksen talousvaikutukset arvioitiin voittopuolisesti kielteisiksi. Vastanneista valtuutetuista 37 prosenttia ennakoi oman kuntansa talouden heikkenevän. 22 prosenttia odotti paranemista.

Kysely lähetettiin kaikille Manner-Suomen kunnanvaltuutetuille ja kunnanjohtajille sekä 150:lle kuntien talousjohtajalle viime vuoden lopulla. Aula Researchin toteuttamassa kyselyssä kertyi 973 vastausta.

Kunnanvaltuutettujen vastausprosentiksi tuli noin kymmenen. Kunnanjohtajista vastasi noin 22 ja talousjohtajista noin 14 prosenttia.

Saksa suosittelee pian Astra Zenecan rokotteen käyttöä myös yli 65-vuotiaille

Saksa aikoo suositella pian Astra Zenecan ja Oxfordin yliopiston kehittämän koronarokotteen käyttöä myös yli 65-vuotiaille, kertoo liittokansleri Angela Merkel.

Saksa linjasi tammikuussa, ettei rokotetta suositella yli 65-vuotiaille, koska maan viranomaisten mukaan rokotteen tehosta ei ollut tarpeeksi todisteita. Merkelin mukaan suositus on uusien tutkimusten myötä nyt muuttumassa.

Merkel kertoi myös, että Saksan koronarajoituksia ryhdytään keventämään asteittain maanantaista lähtien. (Lähde: AFP)

Brasiliassa kirjattiin jälleen uusi päiväkohtainen ennätys koronakuolemissa

Brasiliassa raportoitiin keskiviikkona jälleen uusi päiväkohtainen ennätys koronavirukseen liittyvissä kuolemissa. Maassa kirjattiin vuorokauden aikana 1 910 virukseen liittyvää kuolemaa.

Edellisestä ennätyslukemasta raportoitiin vain päivää aiemmin tiistaina. Tuolloin kerrottiin, että maassa on kirjattu vuorokauden aikana yhteensä 1 641 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta.

Kaikkiaan 212 miljoonan asukkaan Brasiliassa on todettu terveysministeriön mukaan lähes 259 300 koronaan liittyvää kuolemaa. Luku on toiseksi suurin koko maailmassa. Määrällisesti eniten virukseen liittyviä kuolemia on raportoitu Yhdysvalloissa. (Lähde: AFP)

Ruotsin eilisen epäillyn terroriteon uhreista kolme sai hengenvaarallisia vammoja

Ruotsin eilisen epäillyn terroriteon uhreista kolmen vammat ovat hengenvaarallisia. Lisäksi kaksi muuta uhria on haavoittunut vakavasti.

Poliisi kertoi eilen tutkivansa hyökkäystä, jossa seitsemän ihmistä ja epäilty hyökkääjä haavoittuivat Vetlandan kaupungin keskustassa Etelä-Ruotsissa. Tapahtunutta tutkitaan murhan yrityksenä, mutta hyökkäykseen liittyy yksityiskohtia, joiden vuoksi poliisi tutkii myös mahdollisia terroristisia motiiveja.

Hyökkäys tapahtui iltapäivällä kello kolmen tietämissä paikallista aikaa. Parikymppinen mies hyökkäsi ihmisten kimppuun ja käytti ilmeisesti teräasetta. Epäilty on kotoisin lähiseudulta, ja hän on aikaisemmin syyllistynyt pikkurikoksiin.

Poliisi ampui miestä kiinniottotilanteessa. Hän oli illalla vartioituna sairaalassa. (Lähde: TT)

Yhdysvaltalaismediat: Edustajainhuone aikaisti torstaista äänestystään mahdollisen hyökkäyksen varalta

Yhdysvaltain edustajainhuone on mahdollisen hyökkäyksen varalta aikaistanut alkujaan torstaille suunniteltua äänestystä poliisiuudistuksia koskevasta lakialoitteesta. Asiasta on määrä äänestää nyt paikallista aikaa keskiviikkoiltana.

Aikataulumuutoksesta kertoivat yhdysvaltalaislehdet Hill ja Washington Post.

Poliisi on tehostanut kongressin turvatoimia Washingtonissa, koska viranomaiset ovat saaneet tiedustelutietoja mahdollisesta yrityksestä tunkeutua rakennukseen torstaina.

Myanmarissa kuoli keskiviikkona ainakin 38 mielenosoittajaa, kertoo YK:n erikoislähettiläs

Myanmarissa on kuollut keskiviikkoisten mielenilmausten yhteydessä ainakin 38 ihmistä, kertoo YK:n Myanmarin erityislähettiläs. Aiemmin keskiviikkoiltana ainakin kymmenen ihmisen kerrottiin saaneen surmansa, kun useat mielenosoitukset päättyivät yhteenottoihin.

Maata hallitsevan sotilasjuntan turvallisuusjoukot ovat koventaneet viime viikkoina jatkuvasti otteitaan mielenosoittajia vastaan. Helmikuun alussa tehtyä sotilasvallankaappausta on vastustettu kaduilla päivittäin edellisten neljän viikon aikana.

SpaceX näytti saavan vihdoin prototyyppirakettinsa testilennon maaliin, mutta kolmaskin yritys päättyi räjähdykseen

Yhdysvaltalainen avaruusyhtiö SpaceX näytti saaneen vihdoin prototyyppirakettinsa testilennon ongelmitta maaliin, mutta kolmaskin yritys päättyi lopulta räjähdykseen varhain tänään Suomen aikaa.

Raketti räjähti maassa pian sen jälkeen, kun raketin ensin uskottiin laskeutuneen onnistuneesti. Laskeutumisesta kuvatulla videolla näkyy, että raketin alaosasta löi lieskoja, joita henkilöstö yritti sammuttaa. Raketti räjähti muutamaa minuuttia myöhemmin.

Edellinen testilento päättyi helmikuun alussa dramaattisesti, kun raketti oli yrittänyt laskeutua pystysuorassa, mutta tuhoutuikin tulipallon saattelemana. Tätä aiemmin prototyyppiraketti räjähti joulukuussa. (Lähde: AFP)

Barcelona taisteli tiensä Espanjan liigan finaaliin

Jalkapallon Espanjan liigassa Barcelona on taistellut kotiottelussa tiensä liigan loppuotteluun. Barcelona vei keskiviikon myöhäisillan pelissä voiton Sevillasta 3–0.

Seura varmisti voittonsa ja täten myös finaalipaikkansa hollantilaisen Martin Braithwaiten maalilla jatkoajan viidennellä minuutilla. Sevilla voitti ensimmäisen välieräpelin Barcelonaa vastaan 2–0, mutta keskiviikkoisen mittelön jälkeen Barcelona eteni loppuotteluun yhteismaalein 3–2.

Barcelonalaisseuran viikko on ollut draamaa täynnä. Poliisi ratsasi Barcelonan toimiston maanantaiaamuna ja pidätti muun muassa seuran entisen puheenjohtajan Josep Maria Bartomeun, joka pääsi tiistaina väliaikaiseen vapauteen. (Lähde: AFP)

Oberstdorfin MM-kisat jatkuvat sekä yhdistetyssä, hiihdossa että mäkihypyssä

Oberstdorfin MM-kisat jatkuvat tänään yhdistetyssä, hiihdossa ja mäkihypyssä. Kilpailupäivä alkaa miesten yhdistetyn suurmäen kilpailun mäkiosuudella kello 12 Suomen aikaa.

Suomen edustajat ovat Ilkka Herola, Eero Hirvonen, Otto Niittykoski ja Perttu Reponen.

Yhdistetyn 10 kilometrin hiihto alkaa kello 16.15.

Naisten 4x5 kilometrin viesti hiihdetään kello 14.15. Jasmi Joensuu, Johanna Matintalo, Riitta-Liisa Roponen ja Krista Pärmäkoski muodostavat Suomen joukkueen.

Päivä päättyy miesten suurmäen karsintaan kello 18.30. Suomalaisista karsinnassa hyppäävät Antti Aalto, Niko Kytösaho, Eetu Nousiainen ja Arttu Pohjola.