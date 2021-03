Janne "Rysky" Riiheläisen kolumni: Korona paitsi tappaa myös radikalisoi

Kansallismielisen populismin aalto on nostanut eri puolilla maailmaa valtaan poliitikkoja ja puolueita, joille yhteistä on ollut vaikuttavuuteen pyrkivä sanomisen tapa. Ideologiasta riippumatta pääasia on herättää voimakkaita tunteita, usein nimenomaan rationaalisen ajattelun suurimpia vihollisia, pelkoa ja vihaa.

Populistisessa puheessa faktapohjaisuus ja suhteellisuudentaju ovat siksi paljon useammin haitaksi kuin hyödyksi. Populismissa sillä ei ole väliä, onko tarina tosi tai ei, vaan sillä, miten asiat koetaan. Äärimmillään tämä omien tuntemusten tulkitseminen todeksi johtaa salaliittoteorioihin uskomiseen.

Populismin kohdatessa hengenvaarallisen kulkutaudin säälimättömine lainalaisuuksineen on tuloksena paljon kuolemaa. Yhdysvallat, Brasilia ja Iso-Britannia kohtasivat taudin populistijohtajien johdolla, ja niissä tautiin on kuollut yli 900 000 henkeä. Se on reilu kolmasosa maailman kaikista koronaan kuolleista, vaikka näissä maissa asuu vain vajaa 10 prosenttia koko maailman väkiluvusta.

Suomessa on monien muiden maiden tapaan tällä hetkellä käynnissä yritys väittää koronaa huijaukseksi ja torjuntatoimia sorroksi. Taustalla on digitalisaation, populismin ja pandemian yhdistelmä, joka on radikalisoinut mukaan myös paljon aivan tavallisia ihmisiä.

Tämän koronan kieltävän suuren valheen olemassaolo perustuu pohjimmiltaan ihmisen haluun vapautua korona-ahdistuksesta. Voidakseen uskoa koronan vaarattomuuteen on ihmisen selitettävä itselleen, miksi valtiovalta, lääketiede ja muut instituutiot väittävät taudin olevan vaarallisen.

Ainoa vaihtoehto silloin on uskoa, että nämä instituutiot valehtelevat. Henkistä hyvinvointia tukemaan omaksuttu valhe radikalisoi näin ihmisen kuin itsestään, synnyttäen epäluottamusta ja jopa vihaa järjestäytynyttä yhteiskuntaa vastaan.

Ensimmäiset konfliktit koronan tiimoilta on jo nähty ja niitä on ennustettavissa paljon lisää.

Radikalisoitumisesta ovat esimerkkejä Sovereign Citizen -liikehdintä Yhdysvalloissa ja Reichsbürger-liike Saksassa. Näiden poikkeusolojen myötä rajusti kasvaneiden liikkeiden perusajatuksena on, että olemassa oleva valtio ei ole laillinen.

Suomessakin on esiintynyt vastaavaa ajattelua laittomasta valtiovallasta QAnoniin uskovien ja EU-eroa vaativan Fixit-liikkeen keskuudessa.

Pahan valtaan uskova haluaa myös kaikin keinoin pois pahan vallasta. Tämä tekee salaliittoteorioihin pohjautuvista poliittisista virtauksista lähtökohtaisesti vallankumouksellisia. Juuri siksi Yhdysvalloissa varaudutaan kotimaisen terrorismin nousuun.

Demokratian toimivuudelle maailman monimutkaisuuden hyväksyvä faktapohjaisuus on ehdoton edellytys. Kuten yhdysvaltalainen toimittaja, satiirikko ja yhteiskuntakriitikko H.L. Mencken aikoinaan totesi: "Jokaiseen mutkikkaaseen ongelmaan on ratkaisu, joka on yksinkertainen, suora, ymmärrettävä ja väärä."

Koronan torjunta ei Suomessakaan ole sujunut moitteetta, vaan kriisitilanne on paljastanut normaalioloihin suunnitellun järjestelmän heikkouksia. Siksi asiapohjaista ja asiallista kritiikkiä tarvitaan jatkuvasti, sillä demokratia elää ja hengittää julkisen keskustelun ja kritiikin avulla.

Mutta tavallaan kaikki nytkin nähtävissä oleva hapuilu ja käännökset kertovat myös siitä, että päätöksentekokoneistomme tietää, ettei ainoita oikeita ratkaisuja ole olemassakaan. Se taas antaa hyvän pohjan tehdä enemmän oikeansuuntaisia päätöksiä ja muuttaa suuntaa, kun sille on aihetta.

Kirjoittaja on joensuulainen turpobloggari ja tietokirjailija sekä kotimaisen sekä kansainvälisen politiikan penkkiurheilija.